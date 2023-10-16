Комиссия ООН назвала действия Израиля военным преступлением

16 октября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Независимая комиссия ООН причислила удары Израиля по Газе к военным преступлениям Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Удары Израиля по территории сектора Газа являются военным преступлением. Такое заявление сделали в независимой международной комиссии ООН. «Ущерб и ранения, причиненные израильскими атаками, были несоразмерны военной пользе и, следовательно, представляли собой военное преступление», — заявили в комиссии ООН. Сообщение передает издание Amad . Также они признали преступлениями действия палестинских боевиков на территории Израиля. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики ХАМАС из сектора Газа вторглись на территорию еврейского государства. За несколько дней военные столкновения унесли тысячи жизней. С начала войны Израиль наносит авиаудары по Газе. Также на некоторое время Иерусалим устроил городу блокаду, передает MK.RU . Тем не менее в Еврокомиссии отказались называть удары по сектору военным преступлением. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, действия Израиля являются «борьбой с терроризмом», пишет телеканал 360.

Удары Израиля по территории сектора Газа являются военным преступлением. Такое заявление сделали в независимой международной комиссии ООН. «Ущерб и ранения, причиненные израильскими атаками, были несоразмерны военной пользе и, следовательно, представляли собой военное преступление», — заявили в комиссии ООН. Сообщение передает издание Amad. Также они признали преступлениями действия палестинских боевиков на территории Израиля. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики ХАМАС из сектора Газа вторглись на территорию еврейского государства. За несколько дней военные столкновения унесли тысячи жизней. С начала войны Израиль наносит авиаудары по Газе. Также на некоторое время Иерусалим устроил городу блокаду, передает MK.RU. Тем не менее в Еврокомиссии отказались называть удары по сектору военным преступлением. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, действия Израиля являются «борьбой с терроризмом», пишет телеканал 360.