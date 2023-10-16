Глава Службы безопасности Израиля взял на себя вину за пропущенные атаки ХАМАС

16 октября 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Ронен Бар взял на себя ответственность за допущенные атаки ХАМАС, пишет Ynet Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар взял на себя личную ответственность за неудачное предотвращение атаки ХАМАС на страну. Об этом сообщает издание Ynet. «Ронен Бар признал личную ответственность за пропущенные атаки ХАМАС на Израиль», — говорится в материале издания. Там добавили, что глава Службы безопасности выразил это в письме к своим сотрудникам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службы безопасности накануне нападения ХАМАС провели оценку ситуации и пришли к выводу, что боевые действия в секторе Газа, предположительно, были учениями, а не реальной угрозой. Примечательно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не получал предупреждений от разведки перед началом атаки ХАМАСа.

Глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар взял на себя личную ответственность за неудачное предотвращение атаки ХАМАС на страну. Об этом сообщает издание Ynet. «Ронен Бар признал личную ответственность за пропущенные атаки ХАМАС на Израиль», — говорится в материале издания. Там добавили, что глава Службы безопасности выразил это в письме к своим сотрудникам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службы безопасности накануне нападения ХАМАС провели оценку ситуации и пришли к выводу, что боевые действия в секторе Газа, предположительно, были учениями, а не реальной угрозой. Примечательно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не получал предупреждений от разведки перед началом атаки ХАМАСа.