Котяков заявил об отсутствии в РФ пенсий ниже прожиточного минимума

Котяков: в РФ отсутствуют пенсии ниже прожиточного минимума

17 октября 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

В РФ доплаты по пенсионным начислениям производятся либо из регионального бюджета, либо из федерального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории России нет неработающих пенсионеров, которые получают выплаты ниже прожиточного минимума. На данный момент он составляет 12 363 рубля. С таким заявлением выступил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «На сегодня в стране предусмотрена <…> доплата неработающим пенсионерам до уровня, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум пенсионера», — сказал Антон Котяков, передают «Известия». В том случае, если у неработающих пенсионеров не хватает трудового стажа, доплата производится за счет средств либо регионального, либо федерального бюджетов, подчеркнул министр. С октября 2022 года по август 2023 года в системе Соцфонда зарегистрировалось более трех млн граждан. По словам главы ведомства Сергея Чиркова, в новых регионах РФ на данный момент назначили 801 тысячу пенсий. По заявлению министра финансов страны Антона Силуанова, в следующем году средний размер страховых выплат неработающим пенсионерам превысит 23,2 тысячи рублей, передает RT.

На территории России нет неработающих пенсионеров, которые получают выплаты ниже прожиточного минимума. На данный момент он составляет 12 363 рубля. С таким заявлением выступил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «На сегодня в стране предусмотрена <…> доплата неработающим пенсионерам до уровня, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум пенсионера», — сказал Антон Котяков, передают «Известия». В том случае, если у неработающих пенсионеров не хватает трудового стажа, доплата производится за счет средств либо регионального, либо федерального бюджетов, подчеркнул министр. С октября 2022 года по август 2023 года в системе Соцфонда зарегистрировалось более трех млн граждан. По словам главы ведомства Сергея Чиркова, в новых регионах РФ на данный момент назначили 801 тысячу пенсий. По заявлению министра финансов страны Антона Силуанова, в следующем году средний размер страховых выплат неработающим пенсионерам превысит 23,2 тысячи рублей, передает RT.