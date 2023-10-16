16 октября 2023

Котяков заявил об отсутствии в РФ пенсий ниже прожиточного минимума

Котяков: в РФ отсутствуют пенсии ниже прожиточного минимума
© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ доплаты по пенсионным начислениям производятся либо из регионального бюджета, либо из федерального Фото:

На территории России нет неработающих пенсионеров, которые получают выплаты ниже прожиточного минимума. На данный момент он составляет 12 363 рубля. С таким заявлением выступил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

«На сегодня в стране предусмотрена <…> доплата неработающим пенсионерам до уровня, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум пенсионера», — сказал Антон Котяков, передают «Известия». В том случае, если у неработающих пенсионеров не хватает трудового стажа, доплата производится за счет средств либо регионального, либо федерального бюджетов, подчеркнул министр.

С октября 2022 года по август 2023 года в системе Соцфонда зарегистрировалось более трех млн граждан. По словам главы ведомства Сергея Чиркова, в новых регионах РФ на данный момент назначили 801 тысячу пенсий. По заявлению министра финансов страны Антона Силуанова, в следующем году средний размер страховых выплат неработающим пенсионерам превысит 23,2 тысячи рублей, передает RT.

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На территории России нет неработающих пенсионеров, которые получают выплаты ниже прожиточного минимума. На данный момент он составляет 12 363 рубля. С таким заявлением выступил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «На сегодня в стране предусмотрена <…> доплата неработающим пенсионерам до уровня, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум пенсионера», — сказал Антон Котяков, передают «Известия». В том случае, если у неработающих пенсионеров не хватает трудового стажа, доплата производится за счет средств либо регионального, либо федерального бюджетов, подчеркнул министр. С октября 2022 года по август 2023 года в системе Соцфонда зарегистрировалось более трех млн граждан. По словам главы ведомства Сергея Чиркова, в новых регионах РФ на данный момент назначили 801 тысячу пенсий. По заявлению министра финансов страны Антона Силуанова, в следующем году средний размер страховых выплат неработающим пенсионерам превысит 23,2 тысячи рублей, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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