В новых регионах РФ назначили сотни тысяч пенсий

Глава Соцфонда Чирков сообщил о назначении 801 тысячи пенсий в новых регионах РФ

16 октября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Более 800 тысяч пенсий было назначено в новых российских регионах, сказал Сергей Чирков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новых российских регионах на данный момент назначили 801 тысячу пенсий. Об этом сообщил глава Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков. «Мы за период с марта месяца, считайте до 15 октября, назначили 801 тысячу пенсий», — рассказал Сергей Чирков. Свое заявление он сделал во время «Парламентского диалога» на базе Совфеда РФ. Председатель Фонда подчеркнул, что работа по рассмотрению заявлений продолжается. Также, по его словам, более 3,5 миллиона граждан из новых субъектов РФ зарегистрированы в системе учета Соцфонда. Им уже начали выплачивать единые и детские пособия. Ранее Чирков сообщил, что с октября 2022 года к августу 2023-го в системе Соцфонда зарегистрировалось более трех миллионов граждан. Он уточнил, что на тот момент более 90 тысяч семей оформили право на материнский капитал, напоминает РАПСИ.

В новых российских регионах на данный момент назначили 801 тысячу пенсий. Об этом сообщил глава Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков. «Мы за период с марта месяца, считайте до 15 октября, назначили 801 тысячу пенсий», — рассказал Сергей Чирков. Свое заявление он сделал во время «Парламентского диалога» на базе Совфеда РФ. Председатель Фонда подчеркнул, что работа по рассмотрению заявлений продолжается. Также, по его словам, более 3,5 миллиона граждан из новых субъектов РФ зарегистрированы в системе учета Соцфонда. Им уже начали выплачивать единые и детские пособия. Ранее Чирков сообщил, что с октября 2022 года к августу 2023-го в системе Соцфонда зарегистрировалось более трех миллионов граждан. Он уточнил, что на тот момент более 90 тысяч семей оформили право на материнский капитал, напоминает РАПСИ.