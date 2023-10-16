16 октября 2023

В Екатеринбурге задержали на следующий день рейс «Уральских авиалиний» в Душанбе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, уральские авиалинии, самолет
Причина задержки вылета рейса не уточняется Фото:

В Екатеринбурге рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Душанбе (столица Таджикистана) перенесли почти на четыре часа, из-за чего пассажирам придется вылететь не 16 октября, а в ночь на 17 октября. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Рейс U6-2953 задержан. Воздушное судно A-320 должно было вылететь из Екатеринбурга 16 октября в 23:45 часов по местному времени, но вылет перенесен на 17 октября 03:40 часов. Посадка самолета в Душанбе намечалась на 03:00 часов по местному времени. Новое время прибытия не уточняется», — следует из онлайн-табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Душанбе (столица Таджикистана) перенесли почти на четыре часа, из-за чего пассажирам придется вылететь не 16 октября, а в ночь на 17 октября. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс U6-2953 задержан. Воздушное судно A-320 должно было вылететь из Екатеринбурга 16 октября в 23:45 часов по местному времени, но вылет перенесен на 17 октября 03:40 часов. Посадка самолета в Душанбе намечалась на 03:00 часов по местному времени. Новое время прибытия не уточняется», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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