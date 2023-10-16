В Екатеринбурге рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Душанбе (столица Таджикистана) перенесли почти на четыре часа, из-за чего пассажирам придется вылететь не 16 октября, а в ночь на 17 октября. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Рейс U6-2953 задержан. Воздушное судно A-320 должно было вылететь из Екатеринбурга 16 октября в 23:45 часов по местному времени, но вылет перенесен на 17 октября 03:40 часов. Посадка самолета в Душанбе намечалась на 03:00 часов по местному времени. Новое время прибытия не уточняется», — следует из онлайн-табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.