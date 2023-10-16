16 октября 2023

Пермский юрист, не попавшая на самолет до Москвы, засудила авиаперевозчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Женщину не пустили в самолет после онлайн-регистрации и получения посадочного талона Фото:

Юрист из Пермского края взыскала с авиаперевозчика убытки после того, как ее не пустили ее в самолет до Москвы из-за нехватки мест. Женщине также было отказано в переоформлении на другой рейс, указано на сайте Пермского районного суда.

«После прохождения онлайн-регистрации и получения посадочного талона истице было отказано в посадке в самолет <…>. В добровольном порядке авиакомпания не возместила причиненные убытки. Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с авиаперевозчика невозмещенную часть стоимости авиабилетов, расходы на оплату услуг такси, сумму неполученного дохода по расторгнутому договору поручительства, компенсацию морального вреда, а также штраф в рамках законодательства о защите прав потребителя», — написано на сайте ведомства.

Пермский юрист должна была представлять интересы компании на заседании в Арбитражном суде Москвы. Из-за того, что она не явилась на слушание, контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Женщина недополучила 400 тысяч рублей.

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Юрист из Пермского края взыскала с авиаперевозчика убытки после того, как ее не пустили ее в самолет до Москвы из-за нехватки мест. Женщине также было отказано в переоформлении на другой рейс, указано на сайте Пермского районного суда. «После прохождения онлайн-регистрации и получения посадочного талона истице было отказано в посадке в самолет <…>. В добровольном порядке авиакомпания не возместила причиненные убытки. Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с авиаперевозчика невозмещенную часть стоимости авиабилетов, расходы на оплату услуг такси, сумму неполученного дохода по расторгнутому договору поручительства, компенсацию морального вреда, а также штраф в рамках законодательства о защите прав потребителя», — написано на сайте ведомства. Пермский юрист должна была представлять интересы компании на заседании в Арбитражном суде Москвы. Из-за того, что она не явилась на слушание, контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Женщина недополучила 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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