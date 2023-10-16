Пермский юрист, не попавшая на самолет до Москвы, засудила авиаперевозчика

Юрист из Пермского края взыскала с авиаперевозчика убытки после того, как ее не пустили ее в самолет до Москвы из-за нехватки мест. Женщине также было отказано в переоформлении на другой рейс, указано на сайте Пермского районного суда.
«После прохождения онлайн-регистрации и получения посадочного талона истице было отказано в посадке в самолет <…>. В добровольном порядке авиакомпания не возместила причиненные убытки. Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с авиаперевозчика невозмещенную часть стоимости авиабилетов, расходы на оплату услуг такси, сумму неполученного дохода по расторгнутому договору поручительства, компенсацию морального вреда, а также штраф в рамках законодательства о защите прав потребителя», — написано на сайте ведомства.
Пермский юрист должна была представлять интересы компании на заседании в Арбитражном суде Москвы. Из-за того, что она не явилась на слушание, контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Женщина недополучила 400 тысяч рублей.
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