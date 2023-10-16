16 октября 2023

Екатеринбуржцу, обвиняемому в убийстве темнокожего студента УрФУ, продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Подозреваемый Данил Фомин пробудет под стражей до 2024-го (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

Екатеринбуржцы Данилу Фомину, который обвиняется в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, продлили арест до 17 января 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

«Фомину продлили арест до 17 января 2024-го. Заседание прошло еще 9 октября», — пояснили в пресс-службе суда.

Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле «Бургер Кинга». Одной из версий называлось преступление на расовой почве. Обвиняемый в деле заявил, что пырнул студента ножом во время самообороны, заступаясь за друга и его девушку. По его словам, расизм не причем. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы Данилу Фомину, который обвиняется в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, продлили арест до 17 января 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Фомину продлили арест до 17 января 2024-го. Заседание прошло еще 9 октября», — пояснили в пресс-службе суда. Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле «Бургер Кинга». Одной из версий называлось преступление на расовой почве. Обвиняемый в деле заявил, что пырнул студента ножом во время самообороны, заступаясь за друга и его девушку. По его словам, расизм не причем. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...