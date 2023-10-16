Екатеринбуржцу, обвиняемому в убийстве темнокожего студента УрФУ, продлили арест

Екатеринбуржцы Данилу Фомину, который обвиняется в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, продлили арест до 17 января 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
«Фомину продлили арест до 17 января 2024-го. Заседание прошло еще 9 октября», — пояснили в пресс-службе суда.
Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле «Бургер Кинга». Одной из версий называлось преступление на расовой почве. Обвиняемый в деле заявил, что пырнул студента ножом во время самообороны, заступаясь за друга и его девушку. По его словам, расизм не причем. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.