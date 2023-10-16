16 октября 2023

В аэропортах ХМАО массово задерживают рейсы

В Сургуте и Нижневартовске задержали авиарейсы из-за плохой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылеты рейсов задержали из-за плохой погоды Фото:

В аэропортах Нижневартовска и Сургута задержали вылеты утренних рейсов. Причиной стал туман и плохая погода в Югре. Об этом URA.RU сообщили в справочных службах аэропортов.

«Позднее прибытие. По нашим метеоусловиям самолеты не вылетали к нам в Сургут», — прокомментировали журналисту агентства в аэропорту Сургута.

В справочной «Нижневартовскавиа» также уточнили, что вылеты рейсов задержали из-за тумана. В обед ожидаются вылеты в Томск, Минеральные воды и Уфу.

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В аэропортах Нижневартовска и Сургута задержали вылеты утренних рейсов. Причиной стал туман и плохая погода в Югре. Об этом URA.RU сообщили в справочных службах аэропортов. «Позднее прибытие. По нашим метеоусловиям самолеты не вылетали к нам в Сургут», — прокомментировали журналисту агентства в аэропорту Сургута. В справочной «Нижневартовскавиа» также уточнили, что вылеты рейсов задержали из-за тумана. В обед ожидаются вылеты в Томск, Минеральные воды и Уфу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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