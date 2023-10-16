В аэропортах ХМАО массово задерживают рейсы

Вылеты рейсов задержали из-за плохой погоды
В аэропортах Нижневартовска и Сургута задержали вылеты утренних рейсов. Причиной стал туман и плохая погода в Югре. Об этом URA.RU сообщили в справочных службах аэропортов.
«Позднее прибытие. По нашим метеоусловиям самолеты не вылетали к нам в Сургут», — прокомментировали журналисту агентства в аэропорту Сургута.
В справочной «Нижневартовскавиа» также уточнили, что вылеты рейсов задержали из-за тумана. В обед ожидаются вылеты в Томск, Минеральные воды и Уфу.
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