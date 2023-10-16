В аэропортах ХМАО массово задерживают рейсы

В Сургуте и Нижневартовске задержали авиарейсы из-за плохой погоды

Вылеты рейсов задержали из-за плохой погоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропортах Нижневартовска и Сургута задержали вылеты утренних рейсов. Причиной стал туман и плохая погода в Югре. Об этом URA.RU сообщили в справочных службах аэропортов.

«Позднее прибытие. По нашим метеоусловиям самолеты не вылетали к нам в Сургут», — прокомментировали журналисту агентства в аэропорту Сургута.

В справочной «Нижневартовскавиа» также уточнили, что вылеты рейсов задержали из-за тумана. В обед ожидаются вылеты в Томск, Минеральные воды и Уфу.