16 октября 2023

Житель ХМАО попытался подкупить полицейского в служебном авто. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина положил деньги в бардачок служебного авто Фото:

В Ханты-Мансийске пьяный водитель попытался подкупить сотрудника ГИБДД. Полицейский составлял на югорчанина протокол за езду в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Во время составления административного протокола по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ в патрульном автомобиле нарушитель, желая избежать привлечения к ответственности, решил дать полицейскому взятку. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудника полиции о недопустимости передачи взятки и наступления за данное противоправное деяние уголовной ответственности, гражданин положил 39 900 рублей в бардачок служебного транспортного средства», — сообщили URA.RU представители ведомства.

Во время проведенного сотрудниками полиции исследования алкотестер показал 1,69 мг/л. За попытку дать взятку на водителя завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки.

Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в Нижневартовске. Местный житель собирался откупиться от сотрудников полиции, которые также поймали его нетрезвым за рулем.

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В Ханты-Мансийске пьяный водитель попытался подкупить сотрудника ГИБДД. Полицейский составлял на югорчанина протокол за езду в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО. «Во время составления административного протокола по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ в патрульном автомобиле нарушитель, желая избежать привлечения к ответственности, решил дать полицейскому взятку. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудника полиции о недопустимости передачи взятки и наступления за данное противоправное деяние уголовной ответственности, гражданин положил 39 900 рублей в бардачок служебного транспортного средства», — сообщили URA.RU представители ведомства. Во время проведенного сотрудниками полиции исследования алкотестер показал 1,69 мг/л. За попытку дать взятку на водителя завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки. Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в Нижневартовске. Местный житель собирался откупиться от сотрудников полиции, которые также поймали его нетрезвым за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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