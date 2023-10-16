Житель ХМАО попытался подкупить полицейского в служебном авто. Видео

17 октября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Мужчина положил деньги в бардачок служебного авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске пьяный водитель попытался подкупить сотрудника ГИБДД. Полицейский составлял на югорчанина протокол за езду в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО. «Во время составления административного протокола по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ в патрульном автомобиле нарушитель, желая избежать привлечения к ответственности, решил дать полицейскому взятку. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудника полиции о недопустимости передачи взятки и наступления за данное противоправное деяние уголовной ответственности, гражданин положил 39 900 рублей в бардачок служебного транспортного средства», — сообщили URA.RU представители ведомства. Во время проведенного сотрудниками полиции исследования алкотестер показал 1,69 мг/л. За попытку дать взятку на водителя завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки. Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в Нижневартовске. Местный житель собирался откупиться от сотрудников полиции, которые также поймали его нетрезвым за рулем.

В Ханты-Мансийске пьяный водитель попытался подкупить сотрудника ГИБДД. Полицейский составлял на югорчанина протокол за езду в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО. «Во время составления административного протокола по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ в патрульном автомобиле нарушитель, желая избежать привлечения к ответственности, решил дать полицейскому взятку. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудника полиции о недопустимости передачи взятки и наступления за данное противоправное деяние уголовной ответственности, гражданин положил 39 900 рублей в бардачок служебного транспортного средства», — сообщили URA.RU представители ведомства. Во время проведенного сотрудниками полиции исследования алкотестер показал 1,69 мг/л. За попытку дать взятку на водителя завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки. Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в Нижневартовске. Местный житель собирался откупиться от сотрудников полиции, которые также поймали его нетрезвым за рулем.