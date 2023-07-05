Мужчине грозит до двух лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске в отношении местного жителя возбудили уголовное дело из-за взятки, которой он собирался откупиться от сотрудников полиции, поймавших его нетрезвым за рулем. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

Сотрудники ГИБДД получили ориентировку на розыск автомобиля, скрывшегося с места ДТП. Когда машину остановили, оказалось, что водитель в алкогольном опьянении. «Для составления материалов об административном правонарушении гражданин был приглашен в патрульный автомобиль. Пытаясь избежать привлечения к ответственности, мужчина настойчиво предлагал полицейским незаконное денежное вознаграждение. Предупреждения стражей порядка о неправомерности его действий, которые могут повлечь привлечение к уголовной ответственности, он проигнорировал и положил 25 тысяч рублей на пол возле переднего пассажирского сиденья в служебном транспортном средстве», — сообщили в полиции.

В результате вартовчанину придется отвечать не только за «пьяное вождение» и оставление места ДТП, но и за дачу взятки. Расследованием уголовного дела будет заниматься следственный комитет.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший инспектор ДПС из ХМАО получил срок за взятку в полмиллиона рублей. Экс-полицейский отправился на восемь лет в колонию за получение денег от предпринимателей за проезд спецтехники по дорогам Нефтеюганского района.