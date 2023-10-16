В Курганской области стали производить меньше молока и яиц

17 октября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

В Курганской области при росте числа скота стали меньше производить молоко и яиц Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области на фоне увеличения числа крупного рогатого скота и птиц сократилось производство молока и яиц. Информация об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «В сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 в хозяйствах всех категорий увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2%, свиней — на 3%, овец и коз — на 2%, птицы — на 8%. В январе — сентябре 2023 года в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе достигло уровня аналогичного периода 2022 года, производство молока уменьшилось на 1%, яиц — на 2%», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в сельскохозяйственных организациях Курганской области сосредоточено 45% производства скота на убой. При этом производство молока и яиц составляет 23% и 10% соответственно. Доля фермерских хозяйств в общем производстве яиц составила 0,5%, скота и птицы на убой — 7%, а молока — 6%.

В Курганской области на фоне увеличения числа крупного рогатого скота и птиц сократилось производство молока и яиц. Информация об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «В сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 в хозяйствах всех категорий увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2%, свиней — на 3%, овец и коз — на 2%, птицы — на 8%. В январе — сентябре 2023 года в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе достигло уровня аналогичного периода 2022 года, производство молока уменьшилось на 1%, яиц — на 2%», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в сельскохозяйственных организациях Курганской области сосредоточено 45% производства скота на убой. При этом производство молока и яиц составляет 23% и 10% соответственно. Доля фермерских хозяйств в общем производстве яиц составила 0,5%, скота и птицы на убой — 7%, а молока — 6%.