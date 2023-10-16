Глава пермского университета получил новые полномочия

17 октября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Многие проректоры вуза лишились части полномочий Фото: Сергей Русанов © URA.RU Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Германов подписал новый приказ о распределении обязанностей между ректором и проректорами. У большинства проректоров полномочий стало меньше, а у самого ректора — больше. Соответствующий документ опубликован на сайте университета. Согласно приказу, у ректора появятся новые обязанности в виде координации и контроля деятельности за «Точкой кипения» (площадка для коллективной работы над различными инициативами), отделом мониторинга и аналитики имущественного комплекса и административным управлением. Помимо этого ректор отвечает за финансово-экономическое управление, проектный офис «Университет 2030», управление стратегического развития, контрактную службу, правовой отдел, центр «Фотоника», координационный центр по противодействию идеологии терроризма и экстремизма при ПГНИУ, специальный отдел и все факультеты вуза. Также глава координирует работу всех проректоров. Приказ подписан 9 октября. В свою очередь, у проректора по учебной работе, проректора по кадровой политике и проректора по административно-хозяйственной работе полномочий стало меньше. У проректора по научной работе и инновациям остались те же обязанности, а у проректора по молодежной политике и внеучебной работе появилась ответственность за управление общественных связей и центр социологических исследований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Германов подписал новый приказ о распределении обязанностей между ректором и проректорами. У большинства проректоров полномочий стало меньше, а у самого ректора — больше. Соответствующий документ опубликован на сайте университета. Согласно приказу, у ректора появятся новые обязанности в виде координации и контроля деятельности за «Точкой кипения» (площадка для коллективной работы над различными инициативами), отделом мониторинга и аналитики имущественного комплекса и административным управлением. Помимо этого ректор отвечает за финансово-экономическое управление, проектный офис «Университет 2030», управление стратегического развития, контрактную службу, правовой отдел, центр «Фотоника», координационный центр по противодействию идеологии терроризма и экстремизма при ПГНИУ, специальный отдел и все факультеты вуза. Также глава координирует работу всех проректоров. Приказ подписан 9 октября. В свою очередь, у проректора по учебной работе, проректора по кадровой политике и проректора по административно-хозяйственной работе полномочий стало меньше. У проректора по научной работе и инновациям остались те же обязанности, а у проректора по молодежной политике и внеучебной работе появилась ответственность за управление общественных связей и центр социологических исследований.