16 октября 2023

Глава пермского университета получил новые полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
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Кампус ПГНИУ. Пермь, бабье лето, студенческий кампус пгниу, пермский университет, вид пгниу с высоты
Многие проректоры вуза лишились части полномочий Фото:

Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Германов подписал новый приказ о распределении обязанностей между ректором и проректорами. У большинства проректоров полномочий стало меньше, а у самого ректора — больше. Соответствующий документ опубликован на сайте университета.

Согласно приказу, у ректора появятся новые обязанности в виде координации и контроля деятельности за «Точкой кипения» (площадка для коллективной работы над различными инициативами), отделом мониторинга и аналитики имущественного комплекса и административным управлением. Помимо этого ректор отвечает за финансово-экономическое управление, проектный офис «Университет 2030», управление стратегического развития, контрактную службу, правовой отдел, центр «Фотоника», координационный центр по противодействию идеологии терроризма и экстремизма при ПГНИУ, специальный отдел и все факультеты вуза. Также глава координирует работу всех проректоров. Приказ подписан 9 октября.

В свою очередь, у проректора по учебной работе, проректора по кадровой политике и проректора по административно-хозяйственной работе полномочий стало меньше. У проректора по научной работе и инновациям остались те же обязанности, а у проректора по молодежной политике и внеучебной работе появилась ответственность за управление общественных связей и центр социологических исследований.

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Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Германов подписал новый приказ о распределении обязанностей между ректором и проректорами. У большинства проректоров полномочий стало меньше, а у самого ректора — больше. Соответствующий документ опубликован на сайте университета. Согласно приказу, у ректора появятся новые обязанности в виде координации и контроля деятельности за «Точкой кипения» (площадка для коллективной работы над различными инициативами), отделом мониторинга и аналитики имущественного комплекса и административным управлением. Помимо этого ректор отвечает за финансово-экономическое управление, проектный офис «Университет 2030», управление стратегического развития, контрактную службу, правовой отдел, центр «Фотоника», координационный центр по противодействию идеологии терроризма и экстремизма при ПГНИУ, специальный отдел и все факультеты вуза. Также глава координирует работу всех проректоров. Приказ подписан 9 октября. В свою очередь, у проректора по учебной работе, проректора по кадровой политике и проректора по административно-хозяйственной работе полномочий стало меньше. У проректора по научной работе и инновациям остались те же обязанности, а у проректора по молодежной политике и внеучебной работе появилась ответственность за управление общественных связей и центр социологических исследований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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