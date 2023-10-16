В Челябинской области сейсмологи зафиксировали два подземных толчка магнитудой, равной трем баллам. Эпицентры находились под Магнитогорском и на границе Верхнеуральского и Нагайбакского районов, сообщается на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).
«Первое землетрясение зафиксировано 15 октября в 02:10 по всемирному координированному времени (UTC) между поселками Нововоронинский и Чернореченский. Второй толчок произошел в 9:26 в садовом товариществе „Коммунальщик“ под Магнитогорском», — указано на сайте КНЦД.
По данным сейсмологов, магнитуда толчков равна трем баллам. По местному времени колебания произошли в 7:10 и в 14:26 15 октября. По 12-балльной системе такой силы колебания считаются слабыми, но ощущаемыми.
Поздней ночью 15 октября землетрясение могли ощутить жители поселка Александровский Кизильского района. Сейсмологи заметили там колебания магнитудой 2,4 балла.
Места двух землетрясений находятся в 40 километрах друг от друга
Скрин: сайт Казахстанского национального центра данных
На интерактивной карте центра данных точка эпицентра расположена в садовом товариществе «Коммунальщик»
Скрин: сайт Казахстанского национального центра данных
В Челябинской области сейсмологи зафиксировали два подземных толчка магнитудой, равной трем баллам. Эпицентры находились под Магнитогорском и на границе Верхнеуральского и Нагайбакского районов, сообщается на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Первое землетрясение зафиксировано 15 октября в 02:10 по всемирному координированному времени (UTC) между поселками Нововоронинский и Чернореченский. Второй толчок произошел в 9:26 в садовом товариществе „Коммунальщик“ под Магнитогорском», — указано на сайте КНЦД. По данным сейсмологов, магнитуда толчков равна трем баллам. По местному времени колебания произошли в 7:10 и в 14:26 15 октября. По 12-балльной системе такой силы колебания считаются слабыми, но ощущаемыми. Поздней ночью 15 октября землетрясение могли ощутить жители поселка Александровский Кизильского района. Сейсмологи заметили там колебания магнитудой 2,4 балла.