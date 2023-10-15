15 октября 2023
14 октября 2023

В Челябинской области произошло новое землетрясение. Скрин

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, карта, обращения граждан по зямлетресению, землетрясение
Колебания произошли 15 октября в поселке Александровский Фото:

В поселке Александровский Кизильского района (Челябинская область) сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 2,4 балла. Информация об этом появилась на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).

«Подземный толчок зафиксирован 14 октября в 19:41 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр — поселок Александровский, около музея-заповедника „Аркаим“», — указано на сайте КНЦД.

По данным ученых, магнитуда колебаний составила 2,4 единицы. Местные жители могли почувствовать толчки 15 октября в 00:41 по уральскому времени.

В регионе 5 октября произошло землетрясение магнитудой 2,8 балла. Сейсмологи зафиксировали его около поселка Тимирязевский Чебаркульского района.

По местному времени толчки произошли 15 октября в 00:41
По местному времени толчки произошли 15 октября в 00:41

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В поселке Александровский Кизильского района (Челябинская область) сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 2,4 балла. Информация об этом появилась на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Подземный толчок зафиксирован 14 октября в 19:41 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр — поселок Александровский, около музея-заповедника „Аркаим“», — указано на сайте КНЦД. По данным ученых, магнитуда колебаний составила 2,4 единицы. Местные жители могли почувствовать толчки 15 октября в 00:41 по уральскому времени. В регионе 5 октября произошло землетрясение магнитудой 2,8 балла. Сейсмологи зафиксировали его около поселка Тимирязевский Чебаркульского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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