В поселке Александровский Кизильского района (Челябинская область) сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 2,4 балла. Информация об этом появилась на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).
«Подземный толчок зафиксирован 14 октября в 19:41 по всемирному координированному времени (UTC). Эпицентр — поселок Александровский, около музея-заповедника „Аркаим“», — указано на сайте КНЦД.
По данным ученых, магнитуда колебаний составила 2,4 единицы. Местные жители могли почувствовать толчки 15 октября в 00:41 по уральскому времени.
В регионе 5 октября произошло землетрясение магнитудой 2,8 балла. Сейсмологи зафиксировали его около поселка Тимирязевский Чебаркульского района.
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