Бизнес готов на 15% поднять зарплаты россиянам

17 октября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Российские предприниматели готовы на 15% повысить зарплаты для своих сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприниматели в России готовы повысить зарплаты своим работником максимум на 15%. Это связано с дефицитом кадров на рынке, рассказал руководитель консалтинговой компании, основатель «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая. «Опрошенные предприниматели говорят, что до конца года в планах поднять зарплаты на 10—15%. Это будет внеплановое повышение. На производстве очень не хватает операторов станков ЧПУ, токарей высшего разряда, материаловедов», — отметила Наталья Горячая, ее слова передает Life . Она отметила, что и общепит также нуждается в новых кадрах. Это связано с оттоком мигрантов из России. Острый дефицит кадров сложился и в производственной сфере, подчеркнул генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов. По его словам, основная причина — это демографическая яма. Шихов рассказал, что для того, чтобы удержать сотрудников на рабочих местах, его компания повышает зарплаты и размер премий. Он предлагает это сделать и другим фирмам. В госкорпорациях скорее всего также повысятся зарплаты. Такой прогноз дает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Госдума настаивает, чтобы в новом бюджете РФ на три года были деньги для решения демографического вопроса. Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что для решения проблемы надо повысить благополучие семей с детьми и развить семейную инфраструктуру, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматели в России готовы повысить зарплаты своим работником максимум на 15%. Это связано с дефицитом кадров на рынке, рассказал руководитель консалтинговой компании, основатель «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая. «Опрошенные предприниматели говорят, что до конца года в планах поднять зарплаты на 10—15%. Это будет внеплановое повышение. На производстве очень не хватает операторов станков ЧПУ, токарей высшего разряда, материаловедов», — отметила Наталья Горячая, ее слова передает Life. Она отметила, что и общепит также нуждается в новых кадрах. Это связано с оттоком мигрантов из России. Острый дефицит кадров сложился и в производственной сфере, подчеркнул генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов. По его словам, основная причина — это демографическая яма. Шихов рассказал, что для того, чтобы удержать сотрудников на рабочих местах, его компания повышает зарплаты и размер премий. Он предлагает это сделать и другим фирмам. В госкорпорациях скорее всего также повысятся зарплаты. Такой прогноз дает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Госдума настаивает, чтобы в новом бюджете РФ на три года были деньги для решения демографического вопроса. Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что для решения проблемы надо повысить благополучие семей с детьми и развить семейную инфраструктуру, передает РАПСИ.