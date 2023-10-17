Бизнес готов на 15% поднять зарплаты россиянам

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Российские предприниматели готовы на 15% повысить зарплаты для своих сотрудников Фото:

Предприниматели в России готовы повысить зарплаты своим работником максимум на 15%. Это связано с дефицитом кадров на рынке, рассказал руководитель консалтинговой компании, основатель «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая.

«Опрошенные предприниматели говорят, что до конца года в планах поднять зарплаты на 10—15%. Это будет внеплановое повышение. На производстве очень не хватает операторов станков ЧПУ, токарей высшего разряда, материаловедов», — отметила Наталья Горячая, ее слова передает Life. Она отметила, что и общепит также нуждается в новых кадрах. Это связано с оттоком мигрантов из России.

Острый дефицит кадров сложился и в производственной сфере, подчеркнул генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов. По его словам, основная причина — это демографическая яма. Шихов рассказал, что для того, чтобы удержать сотрудников на рабочих местах, его компания повышает зарплаты и размер премий. Он предлагает это сделать и другим фирмам.

В госкорпорациях скорее всего также повысятся зарплаты. Такой прогноз дает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Госдума настаивает, чтобы в новом бюджете РФ на три года были деньги для решения демографического вопроса. Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что для решения проблемы надо повысить благополучие семей с детьми и развить семейную инфраструктуру, передает РАПСИ.

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Предприниматели в России готовы повысить зарплаты своим работником максимум на 15%. Это связано с дефицитом кадров на рынке, рассказал руководитель консалтинговой компании, основатель «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая. «Опрошенные предприниматели говорят, что до конца года в планах поднять зарплаты на 10—15%. Это будет внеплановое повышение. На производстве очень не хватает операторов станков ЧПУ, токарей высшего разряда, материаловедов», — отметила Наталья Горячая, ее слова передает Life. Она отметила, что и общепит также нуждается в новых кадрах. Это связано с оттоком мигрантов из России. Острый дефицит кадров сложился и в производственной сфере, подчеркнул генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов. По его словам, основная причина — это демографическая яма. Шихов рассказал, что для того, чтобы удержать сотрудников на рабочих местах, его компания повышает зарплаты и размер премий. Он предлагает это сделать и другим фирмам. В госкорпорациях скорее всего также повысятся зарплаты. Такой прогноз дает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Госдума настаивает, чтобы в новом бюджете РФ на три года были деньги для решения демографического вопроса. Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что для решения проблемы надо повысить благополучие семей с детьми и развить семейную инфраструктуру, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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