16 октября 2023

Курганцам показали строительство дороги на бульваре Солнечный. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройки в Заозерном. Курган, щебень, дорога, 16 микрорайон, заозерный
Новая дорога поможет сократить путь жителям бульвара Солнечный (архивное фото) Фото:

В Кургане засыпают щебнем строящийся участок дороги на бульваре Солнечный. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Елена Ситникова, показав фотографии с места, где проводятся работы.

«Продолжаем строительство автомобильной дороги, которая соединит жилой комплекс „Солнцепарк“ на бульваре Солнечный с улицей Профсоюзной. Протяженность нового построенного участка составляет чуть более 660 метров. Подрядная организация держит хороший темп. Уже выполнена выемка грунта, отсыпано основание и ведется засыпка щебнем», — рассказала Ситникова.

По ее словам, новый участок дороги сократит время жителей бульвара, выезжающих на ул. Бажова и Профсоюзная. Ситникова добавила, что в дальнейшем представители власти планируют отремонтировать улицу Профсоюзная.

Протяженность нового участка дороги составляет 660 метров
Протяженность нового участка дороги составляет 660 метров
Фото:
На месте работ ведется засыпка щебнем
На месте работ ведется засыпка щебнем
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане засыпают щебнем строящийся участок дороги на бульваре Солнечный. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Елена Ситникова, показав фотографии с места, где проводятся работы. «Продолжаем строительство автомобильной дороги, которая соединит жилой комплекс „Солнцепарк“ на бульваре Солнечный с улицей Профсоюзной. Протяженность нового построенного участка составляет чуть более 660 метров. Подрядная организация держит хороший темп. Уже выполнена выемка грунта, отсыпано основание и ведется засыпка щебнем», — рассказала Ситникова. По ее словам, новый участок дороги сократит время жителей бульвара, выезжающих на ул. Бажова и Профсоюзная. Ситникова добавила, что в дальнейшем представители власти планируют отремонтировать улицу Профсоюзная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...