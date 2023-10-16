В Кургане засыпают щебнем строящийся участок дороги на бульваре Солнечный. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Елена Ситникова, показав фотографии с места, где проводятся работы.
«Продолжаем строительство автомобильной дороги, которая соединит жилой комплекс „Солнцепарк“ на бульваре Солнечный с улицей Профсоюзной. Протяженность нового построенного участка составляет чуть более 660 метров. Подрядная организация держит хороший темп. Уже выполнена выемка грунта, отсыпано основание и ведется засыпка щебнем», — рассказала Ситникова.
По ее словам, новый участок дороги сократит время жителей бульвара, выезжающих на ул. Бажова и Профсоюзная. Ситникова добавила, что в дальнейшем представители власти планируют отремонтировать улицу Профсоюзная.
Протяженность нового участка дороги составляет 660 метров
В Кургане засыпают щебнем строящийся участок дороги на бульваре Солнечный. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Елена Ситникова, показав фотографии с места, где проводятся работы. «Продолжаем строительство автомобильной дороги, которая соединит жилой комплекс „Солнцепарк“ на бульваре Солнечный с улицей Профсоюзной. Протяженность нового построенного участка составляет чуть более 660 метров. Подрядная организация держит хороший темп. Уже выполнена выемка грунта, отсыпано основание и ведется засыпка щебнем», — рассказала Ситникова. По ее словам, новый участок дороги сократит время жителей бульвара, выезжающих на ул. Бажова и Профсоюзная. Ситникова добавила, что в дальнейшем представители власти планируют отремонтировать улицу Профсоюзная.