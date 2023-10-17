В Тюмени бывшего ректора уральского вуза хотят лишить ученой степени

17 октября 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Заседание комиссии о лишении ученой степени пройдет на базе Тюменского индустриального университета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском вузе бывшего ректора Уральского института управления РАНХиГС Дмитрия Репина хотят лишить ученой степени. Об этом говорится в объявлении на сайте Тюменского индустриального университета. «18 октября 2023 года состоится заседание диссертационного совета 24.2.419.01, созданного при ФГБОУ ВО „Тюменский индустриальный университет“ по вопросу лишения ученой степени кандидата социологических наук Репина (Савчук) Дмитрия Александровича на основании заявления д. ф.-м. н., профессора Ростовцева А. А. и к. ф.-м. н. Заякина А. В», — говорится в сообщении. Как стало известно, поводом для рассмотрения дела стала проверка его диссертации на плагиат. Ранее агентство писало о том, что портал Disser.net опубликовал экспертизу кандидатской диссертации, которую в 2012 году защитил Дмитрий Репин. Согласно экспертизе, почти треть страниц содержательной части работы содержит «некорректные заимствования» — куски текста, скопированные из чужих трудов (без ссылок на авторов).

В тюменском вузе бывшего ректора Уральского института управления РАНХиГС Дмитрия Репина хотят лишить ученой степени. Об этом говорится в объявлении на сайте Тюменского индустриального университета. «18 октября 2023 года состоится заседание диссертационного совета 24.2.419.01, созданного при ФГБОУ ВО „Тюменский индустриальный университет“ по вопросу лишения ученой степени кандидата социологических наук Репина (Савчук) Дмитрия Александровича на основании заявления д. ф.-м. н., профессора Ростовцева А. А. и к. ф.-м. н. Заякина А. В», — говорится в сообщении. Как стало известно, поводом для рассмотрения дела стала проверка его диссертации на плагиат. Ранее агентство писало о том, что портал Disser.net опубликовал экспертизу кандидатской диссертации, которую в 2012 году защитил Дмитрий Репин. Согласно экспертизе, почти треть страниц содержательной части работы содержит «некорректные заимствования» — куски текста, скопированные из чужих трудов (без ссылок на авторов).