Эксперты толерантно называют это «некорректным заимствованием». По сути, это воровство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Портал Disser.net опубликовал экспертизу кандидатской диссертации, которую в 2012 году защитил Дмитрий Репин, ныне директор Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в Екатеринбурге. Согласно экспертизе, почти треть страниц содержательной части работы содержит «некорректные заимствования» — куски текста, скопированные из чужих трудов (без ссылок на авторов).

Диссертация Репина (он защищал ее еще под старой фамилией — Савчук) называется «Социальные технологии в системе управления трудоустройством выпускников российских учреждений высшего профессионального образования». В ней 169 страниц, содержательная часть (за минусом титульного листа, содержания, вступления, заключения и библиографии) составляет 119 страниц. Взятые у других авторов фрагменты содержатся на 29 страницах. Зачастую это большие куски текста на несколько абзацев.

Как пояснил «URA.RU» сам Репин, это действительно его работа: Савчук Д. А. и Репин Д. А. — одно и то же лицо (он по семейным обстоятельствам дважды в жизни менял фамилию). Директор института заявляет, что обе его научные работы (и кандидатская, и докторская) соответствуют стандартам, поскольку объем заимствований не превышает допустимых норм.

С кандидатской диссертацией Репина связана также загадочная история с ее пропажей из поля зрения экспертов и научного сообщества: она не была депонирована в Российскую государственную библиотеку (точнее, появилась в ней лишь в 2017 — спустя пять лет после защиты, при написании Репиным уже докторской). Такие исчезнувшие работы эксперты называют «потеряшками».

«Нами обнаружено более 1000 таких „потеряшек“, сколько их точно, никто не знает, — рассказал „URA.RU“ основатель проекта „Диссернет“ Андрей Ростовцев. — Более 90% „потеряшек“ — диссертации, защищенные в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ, где защищался и Репин — прим.ред.). Бывший ректор ФИНЭК, а теперь СПбГЭУ Игорь Максимцев — член Президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве науки и высшего образования, благодаря чему было возможно безнаказанно „терять“ диссертации».

«URA.RU» готовит расследование, посвященное странной диссертации директора филиала РАНХиГС на Урале.