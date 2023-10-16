В Челябинске четыре трамвая сменят маршруты

В Челябинске трамваи № 3, № 14, № 18 и № 19 на две недели изменят свои маршруты, а № 20 временно перестанет ходить. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 9 часов 18 октября до 5 утра 1 ноября закрывается движение трамваев по улице Каслинской, Свердловскому тракту от проспекта Победы до кольца Першино. Закрытие движения связано с заменой стрелочного узла у трамвайного депо № 2», — сообщили в пресс-службе.
Трамваи пойдут так:
- № 3. ЧЭМК — Кирова — Вокзал;
- № 14. Чичерина — Российская — Карла Маркса — Труда — Российская — Чичерина;
- № 18. ЧЭМК — Горького — Чистопольская;
- № 19. Першино — Коксохим.
Маршрут 20 на время ремонта отменяется. В администрации рекомендовали челябинцам пользоваться автобусами № 15, № 31 и № 71. Для экономии в мэрии советуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.
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