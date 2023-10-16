16 октября 2023

В Челябинске четыре трамвая сменят маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, остановка общественного транспорта, водитель трамвая, трамвай, новый трамвай
Маршруты трамваев изменятся на две недели Фото:

В Челябинске трамваи № 3, № 14, № 18 и № 19 на две недели изменят свои маршруты, а № 20 временно перестанет ходить. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 9 часов 18 октября до 5 утра 1 ноября закрывается движение трамваев по улице Каслинской, Свердловскому тракту от проспекта Победы до кольца Першино. Закрытие движения связано с заменой стрелочного узла у трамвайного депо № 2», — сообщили в пресс-службе.

Трамваи пойдут так:

  • № 3. ЧЭМК — Кирова — Вокзал;
  • № 14. Чичерина — Российская — Карла Маркса — Труда — Российская — Чичерина;
  • № 18. ЧЭМК — Горького — Чистопольская;
  • № 19. Першино — Коксохим.

Маршрут 20 на время ремонта отменяется. В администрации рекомендовали челябинцам пользоваться автобусами № 15, № 31 и № 71. Для экономии в мэрии советуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.

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В Челябинске трамваи № 3, № 14, № 18 и № 19 на две недели изменят свои маршруты, а № 20 временно перестанет ходить. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «С 9 часов 18 октября до 5 утра 1 ноября закрывается движение трамваев по улице Каслинской, Свердловскому тракту от проспекта Победы до кольца Першино. Закрытие движения связано с заменой стрелочного узла у трамвайного депо № 2», — сообщили в пресс-службе. Трамваи пойдут так: Маршрут 20 на время ремонта отменяется. В администрации рекомендовали челябинцам пользоваться автобусами № 15, № 31 и № 71. Для экономии в мэрии советуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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