Курганская ФСБ в Челябинске задержала за взятку бывшего инженера РЖД. Фото

17 октября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

В Курганской области бывшего инженера РЖД задержали за взятку в 600 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» за получение взятки на 600 000 рублей. Фигурант был задержан в Челябинске курганскими оперативниками УФСБ, по месту его жительства и работы были проведены обыски. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России по материалам УФСБ России по Курганской области в отношении бывшего главного инженера Шадринской дистанции электроснабжения, являющейся структурным подразделением филиала ОАО „РЖД“ Трансэнерго, возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, в прошлом году обвиняемый договорился с генеральным директором одной из курганских компаний о получении взятки в размере 600 000 рублей за незаконную проверку выполненных предприятием работ по вырубке деревьев и растительности в полосе отвода железной дороги от станции Галкино до станции Шадринск. После этого инженер составил акт с указанием фактически не выполненных работ и способствовал своевременной выплате денежных средств по договору. Установлено, что взятку обвиняемый получал через посредника в несколько этапов. Задержанному предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Также возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателя и посредника. Следователи устанавливают имущество обвиняемого, подлежащее аресту и последующей конфискации. Задержанного проверяют на причастность к совершению других преступлений. Курганские оперативники ФСБ в Челябинске задержали за взятку бывшего инженера РЖД Фото: УФСБ России по Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» за получение взятки на 600 000 рублей. Фигурант был задержан в Челябинске курганскими оперативниками УФСБ, по месту его жительства и работы были проведены обыски. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России по материалам УФСБ России по Курганской области в отношении бывшего главного инженера Шадринской дистанции электроснабжения, являющейся структурным подразделением филиала ОАО „РЖД“ Трансэнерго, возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, в прошлом году обвиняемый договорился с генеральным директором одной из курганских компаний о получении взятки в размере 600 000 рублей за незаконную проверку выполненных предприятием работ по вырубке деревьев и растительности в полосе отвода железной дороги от станции Галкино до станции Шадринск. После этого инженер составил акт с указанием фактически не выполненных работ и способствовал своевременной выплате денежных средств по договору. Установлено, что взятку обвиняемый получал через посредника в несколько этапов. Задержанному предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Также возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателя и посредника. Следователи устанавливают имущество обвиняемого, подлежащее аресту и последующей конфискации. Задержанного проверяют на причастность к совершению других преступлений.