В Екатеринбурге из колонии сбежали осужденные

17 октября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Мужчин нашли в другом городе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге из колонии-поселения при исправительной колонии №2 сбежали двое осужденных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Мужчины 1983 и 1987 года рождения сбежали из колонии-поселения 15 октября. В пять утра их отсутствие заметили. Через два часа осужденных задержали сотрудники отдела розыска ГУФСИН вместе с полицейскими, пояснили в пресс-службе ведомства. Против мужчин завели уголовное дело за побег из места лишения свободы, ареста или стражи. Сами мужчины были осуждены за умышленное причинение легкого вреда здоровью и смертельное ДТП.

В Екатеринбурге из колонии-поселения при исправительной колонии №2 сбежали двое осужденных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Мужчины 1983 и 1987 года рождения сбежали из колонии-поселения 15 октября. В пять утра их отсутствие заметили. Через два часа осужденных задержали сотрудники отдела розыска ГУФСИН вместе с полицейскими, пояснили в пресс-службе ведомства. Против мужчин завели уголовное дело за побег из места лишения свободы, ареста или стражи. Сами мужчины были осуждены за умышленное причинение легкого вреда здоровью и смертельное ДТП.