В Екатеринбурге из колонии сбежали осужденные

Мужчин нашли в другом городе (архивное фото)
В Екатеринбурге из колонии-поселения при исправительной колонии №2 сбежали двое осужденных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Мужчины 1983 и 1987 года рождения сбежали из колонии-поселения 15 октября. В пять утра их отсутствие заметили. Через два часа осужденных задержали сотрудники отдела розыска ГУФСИН вместе с полицейскими, пояснили в пресс-службе ведомства.
Против мужчин завели уголовное дело за побег из места лишения свободы, ареста или стражи. Сами мужчины были осуждены за умышленное причинение легкого вреда здоровью и смертельное ДТП.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!