В Екатеринбурге из колонии сбежали осужденные

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчин нашли в другом городе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге из колонии-поселения при исправительной колонии №2 сбежали двое осужденных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Мужчины 1983 и 1987 года рождения сбежали из колонии-поселения 15 октября. В пять утра их отсутствие заметили. Через два часа осужденных задержали сотрудники отдела розыска ГУФСИН вместе с полицейскими, пояснили в пресс-службе ведомства.

Против мужчин завели уголовное дело за побег из места лишения свободы, ареста или стражи. Сами мужчины были осуждены за умышленное причинение легкого вреда здоровью и смертельное ДТП.

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В Екатеринбурге из колонии-поселения при исправительной колонии №2 сбежали двое осужденных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Мужчины 1983 и 1987 года рождения сбежали из колонии-поселения 15 октября. В пять утра их отсутствие заметили. Через два часа осужденных задержали сотрудники отдела розыска ГУФСИН вместе с полицейскими, пояснили в пресс-службе ведомства. Против мужчин завели уголовное дело за побег из места лишения свободы, ареста или стражи. Сами мужчины были осуждены за умышленное причинение легкого вреда здоровью и смертельное ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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