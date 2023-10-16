Жители ЯНАО вынуждены покупать питьевую воду из-за проблемы на водозаборе

В городе Лабытнанги из крана течет грязная вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) жалуются, что вынуждены покупать бутилированную воду, так как водопроводную невозможно использовать для приготовления пищи. По словам властей и поставщика ресурсов, проблема заключается в источнике водоснабжения — горной реке Ханмей: вода оттуда поступает плохого качества.

«Город в ужасе от грязной холодной воды, сколько это будет продолжаться?! В ней ни искупаешься, ни приготовишь себе покушать. Вынуждены покупать воду за свой счет при том, что вам уже оплачено за эту услугу», — написал Василий Гаджала в сообществе «Лабытнанги Info».

Горожане отмечают, что с чисткой воды не справляются даже системы фильтрации. Многие опасаются за свое здоровье. «На переулке Парковый 18 вода как из лужи! Фильтры даже не спасают!», — поделилась Таня Стрелецкая. «От качества воды, зависит наше здоровье», — обеспокоена Людмила Могильная.

Администрация Лабытнанги ответила жителям в комментариях под постом, что вода поступает в город из реки, а погодные условия влияют на ее качество. «Единственным источником водоснабжения является горная река Ханмей, именно оттуда к нам поступает вода. Дожди, таяние снега из-за температурной разницы влияют на качество воды. Аварийных ситуаций, ремонтных работ, которые могли бы повлиять на качество воды, не было», — ответили представители мэрии.

Представители ресурсоснабжающей компании сообщили жителям о проверке качества горной реки. Сейчас на реке устанавливаются водоочистные сооружения. Специалисты уверили, что в скором времени проблема будет решена. «Результаты этой проверки показали ухудшение органолептических свойств воды в реке Ханмей, таких, как цветность и мутность. Сейчас ведутся работы по строительству водоочистных сооружений на реке Ханмей. После их ввода в эксплуатацию, проблема с ухудшением качества воды в городе исчезнет», — объяснили специалисты «Ямалкоммунэнерго».