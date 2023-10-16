Житель ХМАО пытался «откосить» от армии с помощью веры

17 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

С помощью веры срочник пытался убедить призывную комиссию отправить его на альтернативную службу вместо военной Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Сургутском районе срочник пытался убедить призывную комиссию отправить его на альтернативную гражданскую службу вместо военной, поскольку она противоречит его вероисповеданию. Комиссия отказала югорчанину, и он подал в суд. «На заседании призывной комиссии после заслушивания призывника Б. и проведения анализа документов не было установлено, что призывник имеет прочные и устойчивые убеждения, которые сложились на протяжении длительного времени его жизни, и которым противоречит несение военной службы. Во время постановки на воинский учет о наличии убеждений, которым противоречит несение военной службы, призывник Б. военному комиссариату не заявлял», — говорится на сайте суда Сургутского района. Суд также встал на сторону призывной комиссии, постановив, что решение вынесено законно. При этом пока что оно не вступило в силу. «Представленные документы (автобиография, характеристика с места учебы) о наличии у призывника таких убеждений достоверно не свидетельствуют», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Лангепасе городской суд оштрафовал югорчанина за отказ получать повестки и неявку в военкомат. Он уже привлекался к уголовной ответственности за отказ от службы в армии.

В Сургутском районе срочник пытался убедить призывную комиссию отправить его на альтернативную гражданскую службу вместо военной, поскольку она противоречит его вероисповеданию. Комиссия отказала югорчанину, и он подал в суд. «На заседании призывной комиссии после заслушивания призывника Б. и проведения анализа документов не было установлено, что призывник имеет прочные и устойчивые убеждения, которые сложились на протяжении длительного времени его жизни, и которым противоречит несение военной службы. Во время постановки на воинский учет о наличии убеждений, которым противоречит несение военной службы, призывник Б. военному комиссариату не заявлял», — говорится на сайте суда Сургутского района. Суд также встал на сторону призывной комиссии, постановив, что решение вынесено законно. При этом пока что оно не вступило в силу. «Представленные документы (автобиография, характеристика с места учебы) о наличии у призывника таких убеждений достоверно не свидетельствуют», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Лангепасе городской суд оштрафовал югорчанина за отказ получать повестки и неявку в военкомат. Он уже привлекался к уголовной ответственности за отказ от службы в армии.