16 октября 2023

Житель ХМАО пытался «откосить» от армии с помощью веры

© Служба новостей «URA.RU»
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Рождество Христово в Римско-католическом приходе Святого Иосифа Труженика. Сургут, вера, католики, религия, молитва, сложенные ладони
С помощью веры срочник пытался убедить призывную комиссию отправить его на альтернативную службу вместо военной Фото:

В Сургутском районе срочник пытался убедить призывную комиссию отправить его на альтернативную гражданскую службу вместо военной, поскольку она противоречит его вероисповеданию. Комиссия отказала югорчанину, и он подал в суд.

«На заседании призывной комиссии после заслушивания призывника Б. и проведения анализа документов не было установлено, что призывник имеет прочные и устойчивые убеждения, которые сложились на протяжении длительного времени его жизни, и которым противоречит несение военной службы. Во время постановки на воинский учет о наличии убеждений, которым противоречит несение военной службы, призывник Б. военному комиссариату не заявлял», — говорится на сайте суда Сургутского района.

Суд также встал на сторону призывной комиссии, постановив, что решение вынесено законно. При этом пока что оно не вступило в силу. «Представленные документы (автобиография, характеристика с места учебы) о наличии у призывника таких убеждений достоверно не свидетельствуют», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Лангепасе городской суд оштрафовал югорчанина за отказ получать повестки и неявку в военкомат. Он уже привлекался к уголовной ответственности за отказ от службы в армии.

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В Сургутском районе срочник пытался убедить призывную комиссию отправить его на альтернативную гражданскую службу вместо военной, поскольку она противоречит его вероисповеданию. Комиссия отказала югорчанину, и он подал в суд. «На заседании призывной комиссии после заслушивания призывника Б. и проведения анализа документов не было установлено, что призывник имеет прочные и устойчивые убеждения, которые сложились на протяжении длительного времени его жизни, и которым противоречит несение военной службы. Во время постановки на воинский учет о наличии убеждений, которым противоречит несение военной службы, призывник Б. военному комиссариату не заявлял», — говорится на сайте суда Сургутского района. Суд также встал на сторону призывной комиссии, постановив, что решение вынесено законно. При этом пока что оно не вступило в силу. «Представленные документы (автобиография, характеристика с места учебы) о наличии у призывника таких убеждений достоверно не свидетельствуют», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Лангепасе городской суд оштрафовал югорчанина за отказ получать повестки и неявку в военкомат. Он уже привлекался к уголовной ответственности за отказ от службы в армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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