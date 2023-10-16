Рыбак из ХМАО поймал несколько крупных щук. Фото

17 октября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Крупных щук удалось поймать в реках Обь и Вах Фото: Илья Московец © URA.RU Рыбак из Нижневартовска Дмитрий Новиков поймал шесть крупных щук в реках Обь и Вах. Югорчанин рассказал URA.RU, что вес каждой рыбы составляет от трех до семи килограммов. «Из шести пойманных щук самой большой оказалась рыба весом семь килограммов. Хочется поймать щук весом больше десяти килограммов. Буду искать свой трофей, пока не встанет лед», — поделилась с журналистом агентства Новиков.



Югорчанин профессионально занимается трофейной рыбалкой и стабильно организовывает рыболовные выезды для туристов из разных регионов России и даже из стран зарубежья. «Ко мне на неделю приедет гость из Германии. На протяжении этих дней мы будем ездить на рыбалку в поисках трофеев», — добавил Новиков.



Ранее URA.RU рассказывало, что рыболов-блогер из Нижневартовска Владимир Микумин, известный своим стриминговым каналом «Штурман Югры», поймал крупную щуку в реке Вах. Вес трофея составил более 11 килограммов.

Рыбак из Нижневартовска Дмитрий Новиков поймал шесть крупных щук в реках Обь и Вах. Югорчанин рассказал URA.RU, что вес каждой рыбы составляет от трех до семи килограммов. «Из шести пойманных щук самой большой оказалась рыба весом семь килограммов. Хочется поймать щук весом больше десяти килограммов. Буду искать свой трофей, пока не встанет лед», — поделилась с журналистом агентства Новиков. Югорчанин профессионально занимается трофейной рыбалкой и стабильно организовывает рыболовные выезды для туристов из разных регионов России и даже из стран зарубежья. «Ко мне на неделю приедет гость из Германии. На протяжении этих дней мы будем ездить на рыбалку в поисках трофеев», — добавил Новиков. Ранее URA.RU рассказывало, что рыболов-блогер из Нижневартовска Владимир Микумин, известный своим стриминговым каналом «Штурман Югры», поймал крупную щуку в реке Вах. Вес трофея составил более 11 килограммов.