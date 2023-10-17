Половина екатеринбуржцев откладывает часть зарплаты на непредвиденные расходы

17 октября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 46% жителей откладывают деньги на непредвиденные расходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Каждый второй житель Екатеринбурга откладывает деньги на непредвиденные расходы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». «В Екатеринбурге 46% жителей откладывают деньги на непредвиденные расходы. При этом 37% опрошенных, занимающихся накоплениями, ежемесячно откладывают сумму до 5 000 рублей», — рассказал собеседник. Также чаще всего екатеринбуржцы копят на путешествия (28%), покупку недвижимости (21%) и крупной бытовой техники (19%), инвестиции (17%). На пенсию откладывают всего 8% респондентов и 9% копят на образование. Сумму до 5 000 рублей в месяц откладывают 37% жителей Екатеринбурга, до 10 000 рублей — 24%. Самую большую сумму, более 10 000 рублей — на сбережения выделяют 39% екатеринбуржцев.

Каждый второй житель Екатеринбурга откладывает деньги на непредвиденные расходы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». «В Екатеринбурге 46% жителей откладывают деньги на непредвиденные расходы. При этом 37% опрошенных, занимающихся накоплениями, ежемесячно откладывают сумму до 5 000 рублей», — рассказал собеседник. Также чаще всего екатеринбуржцы копят на путешествия (28%), покупку недвижимости (21%) и крупной бытовой техники (19%), инвестиции (17%). На пенсию откладывают всего 8% респондентов и 9% копят на образование. Сумму до 5 000 рублей в месяц откладывают 37% жителей Екатеринбурга, до 10 000 рублей — 24%. Самую большую сумму, более 10 000 рублей — на сбережения выделяют 39% екатеринбуржцев.