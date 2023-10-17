Половина екатеринбуржцев откладывает часть зарплаты на непредвиденные расходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В Екатеринбурге 46% жителей откладывают деньги на непредвиденные расходы Фото:

Каждый второй житель Екатеринбурга откладывает деньги на непредвиденные расходы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа».

«В Екатеринбурге 46% жителей откладывают деньги на непредвиденные расходы. При этом 37% опрошенных, занимающихся накоплениями, ежемесячно откладывают сумму до 5 000 рублей», — рассказал собеседник. Также чаще всего екатеринбуржцы копят на путешествия (28%), покупку недвижимости (21%) и крупной бытовой техники (19%), инвестиции (17%). На пенсию откладывают всего 8% респондентов и 9% копят на образование.

Сумму до 5 000 рублей в месяц откладывают 37% жителей Екатеринбурга, до 10 000 рублей — 24%. Самую большую сумму, более 10 000 рублей — на сбережения выделяют 39% екатеринбуржцев.

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Каждый второй житель Екатеринбурга откладывает деньги на непредвиденные расходы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». «В Екатеринбурге 46% жителей откладывают деньги на непредвиденные расходы. При этом 37% опрошенных, занимающихся накоплениями, ежемесячно откладывают сумму до 5 000 рублей», — рассказал собеседник. Также чаще всего екатеринбуржцы копят на путешествия (28%), покупку недвижимости (21%) и крупной бытовой техники (19%), инвестиции (17%). На пенсию откладывают всего 8% респондентов и 9% копят на образование. Сумму до 5 000 рублей в месяц откладывают 37% жителей Екатеринбурга, до 10 000 рублей — 24%. Самую большую сумму, более 10 000 рублей — на сбережения выделяют 39% екатеринбуржцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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