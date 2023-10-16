В центре Тюмени образовались пробки в восемь баллов

Пробки образовались в Тюмени уже к 18 часам
Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из десяти.
«Тюмень, 17:030. Пробки — восемь баллов из десяти», — сообщается в приложении.
Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, Республики, 50 лет Октября, Холодильной. Также скопление машин сосредоточено на Совмещенном мосту в сторону улицы Дружбы.
Сервисом зафиксировано четыре аварии. Столкновение машин замечено на Червишевском тракте, улицах Профсоюзной, Дружбы и Широтной.
Заторы в городе возникли и по причине четырех аварий
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