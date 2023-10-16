16 октября 2023

В центре Тюмени образовались пробки в восемь баллов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Пробки образовались в Тюмени уже к 18 часам Фото:

Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из десяти.

«Тюмень, 17:030. Пробки — восемь баллов из десяти», — сообщается в приложении.

Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, Республики, 50 лет Октября, Холодильной. Также скопление машин сосредоточено на Совмещенном мосту в сторону улицы Дружбы.

Сервисом зафиксировано четыре аварии. Столкновение машин замечено на Червишевском тракте, улицах Профсоюзной, Дружбы и Широтной.

Заторы в городе возникли и по причине четырех аварий
Заторы в городе возникли и по причине четырех аварий
Фото:

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Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из десяти. «Тюмень, 17:030. Пробки — восемь баллов из десяти», — сообщается в приложении. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, Республики, 50 лет Октября, Холодильной. Также скопление машин сосредоточено на Совмещенном мосту в сторону улицы Дружбы. Сервисом зафиксировано четыре аварии. Столкновение машин замечено на Червишевском тракте, улицах Профсоюзной, Дружбы и Широтной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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