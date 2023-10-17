В Кургане перекроют улицу Гоголя из-за ремонта
Улица Гоголя в Кургане будет временно перекрыта для движения транспорта. Об этом сообщает сайт администрации города.
«18 октября 2023 года <…> будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Гоголя», — рассказали в мэрии Кургана. Движение ограничат из-за проведения ремонтных работ.
Дорогу на участке от улицы Тобольной до улицы Красина закроют с четырех часов до девяти часов утра. Администрация просит водителей учесть данную информацию при выборе своих маршрутов.
Улицу Гоголя в кургане перекроют для транспорта 18 октября
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