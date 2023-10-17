В Кургане перекроют движение на одной из центральных улиц. Карта

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Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
В Кургане перекроют улицу Гоголя из-за ремонта Фото:

Улица Гоголя в Кургане будет временно перекрыта для движения транспорта. Об этом сообщает сайт администрации города.

«18 октября 2023 года <…> будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Гоголя», — рассказали в мэрии Кургана. Движение ограничат из-за проведения ремонтных работ.

Дорогу на участке от улицы Тобольной до улицы Красина закроют с четырех часов до девяти часов утра. Администрация просит водителей учесть данную информацию при выборе своих маршрутов.

Улицу Гоголя в кургане перекроют для транспорта 18 октября
Улицу Гоголя в кургане перекроют для транспорта 18 октября

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Улица Гоголя в Кургане будет временно перекрыта для движения транспорта. Об этом сообщает сайт администрации города. «18 октября 2023 года <…> будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Гоголя», — рассказали в мэрии Кургана. Движение ограничат из-за проведения ремонтных работ. Дорогу на участке от улицы Тобольной до улицы Красина закроют с четырех часов до девяти часов утра. Администрация просит водителей учесть данную информацию при выборе своих маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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