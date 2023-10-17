В Кургане перекроют движение на одной из центральных улиц. Карта

17 октября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

В Кургане перекроют улицу Гоголя из-за ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Улица Гоголя в Кургане будет временно перекрыта для движения транспорта. Об этом сообщает сайт администрации города. «18 октября 2023 года <…> будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Гоголя», — рассказали в мэрии Кургана. Движение ограничат из-за проведения ремонтных работ. Дорогу на участке от улицы Тобольной до улицы Красина закроют с четырех часов до девяти часов утра. Администрация просит водителей учесть данную информацию при выборе своих маршрутов. Улицу Гоголя в кургане перекроют для транспорта 18 октября скрин: VK администрация Кургана https://vk.com/kurgancityru?z=photo-69217442_457287012%2Falbum-69217442_00%2Frev

Улица Гоголя в Кургане будет временно перекрыта для движения транспорта. Об этом сообщает сайт администрации города. «18 октября 2023 года <…> будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Гоголя», — рассказали в мэрии Кургана. Движение ограничат из-за проведения ремонтных работ. Дорогу на участке от улицы Тобольной до улицы Красина закроют с четырех часов до девяти часов утра. Администрация просит водителей учесть данную информацию при выборе своих маршрутов.