Пермяки помогут отремонтировать советскую артиллерийскую пушку

Пермское ЗАО «СКБ» поставит запчасти для ремонта пушки 2A36 «Гиацинт-Б»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, орудие, пушка
В годы СССР пушки производились на «Мотовилихинских заводах» Фото:

Пермское ЗАО «СКБ», которое является военным дивизионом ПАО «Мотовилихинские заводы», признано победителем торгов на поставку комплектующих для советской артиллерийской пушки 2A36 «Гиацинт-Б». Она использовалась для проведения испытаний боеприпасов на полигонах, после которых нуждалась в частичном ремонте. Пермский завод заявился на конкурс и стал единственным поставщиком нужных деталей.

«Торги ФКП „Национальное испытательное объединение ‚Государственные боеприпасные испытательные полигоны России. Закупка комплектующих для проведения ремонтных работ пушки 2A36 ‚Гиацинт-Б‘ у единственного поставщика — ЗАО ‚СКБ‘. Заключить контракт на изготовление и поставку товара на сумму в 204 тысячи рублей“, — сообщается в протоколе заседания конкурсной комиссии на сайте „ЕИС-Закупки“.

По данным сайта Минобороны РФ, пушка 2A36 «Гиацинт-Б» 152 миллиметра является советским крупнокалиберным орудием. Оно предназначено для поражения открыто расположенной или находящейся в укрытиях живой силы, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Такие пушки стоят на вооружении артиллерии вооруженных сил России, Финляндии, стран СНГ и ряда других государств. Производились эти орудия в период с 1975 по 1989 годы в Перми на «Мотовилихинских заводах».

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край на международной индустриальной выставке «Иннопром» показал ее посетителям модель Уральской царь-пушки. Она была произведена на «Мотовилихинских заводах» в XIX веке.

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Пермское ЗАО «СКБ», которое является военным дивизионом ПАО «Мотовилихинские заводы», признано победителем торгов на поставку комплектующих для советской артиллерийской пушки 2A36 «Гиацинт-Б». Она использовалась для проведения испытаний боеприпасов на полигонах, после которых нуждалась в частичном ремонте. Пермский завод заявился на конкурс и стал единственным поставщиком нужных деталей. «Торги ФКП „Национальное испытательное объединение ‚Государственные боеприпасные испытательные полигоны России. Закупка комплектующих для проведения ремонтных работ пушки 2A36 ‚Гиацинт-Б‘ у единственного поставщика — ЗАО ‚СКБ‘. Заключить контракт на изготовление и поставку товара на сумму в 204 тысячи рублей“, — сообщается в протоколе заседания конкурсной комиссии на сайте „ЕИС-Закупки“. По данным сайта Минобороны РФ, пушка 2A36 «Гиацинт-Б» 152 миллиметра является советским крупнокалиберным орудием. Оно предназначено для поражения открыто расположенной или находящейся в укрытиях живой силы, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Такие пушки стоят на вооружении артиллерии вооруженных сил России, Финляндии, стран СНГ и ряда других государств. Производились эти орудия в период с 1975 по 1989 годы в Перми на «Мотовилихинских заводах». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край на международной индустриальной выставке «Иннопром» показал ее посетителям модель Уральской царь-пушки. Она была произведена на «Мотовилихинских заводах» в XIX веке.
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