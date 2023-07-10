Пермь на выставку «Иннопром» привезла модель Уральской царь-пушки. Фото

10 июля 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

На стенде Пермского края представлено 15 компаний Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Пермские компании представляют свои разработки на XIII международной индустриальной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе губернатора Прикамья, регион «презентует свой промышленный потенциал и использует форум для расширения связей и поиска новых рынков сбыта для компаний края». На стенде Пермского края посетителей встречает модель Уральской царь-пушки. «Одним из атрибутов стала модель Уральской (пермской) царь-пушки. Она была произведена в 19 веке на „Мотовилихинских заводах“. Похожая модель Пермской царь-пушки была выставлена перед павильоном России на Всемирной выставке в Вене в 1873 году», — сообщается в telegram-канале «Пермский край». Судя по фото, на стенде представлен и велосипед «Кама», производство которого возобновили к 300-летию Перми. Всего на объединенном стенде Пермского края свою продукцию представили 15 компаний региона. URA.RU следит и рассказывает о происходящем на выставке «Иннопром» в онлайн-трансляции. Модель Царь-пушки от «Мотовилихинских заводов» ТГ «Пермский край» Велосипед «Кама» начали вновь производить к 300-летию Перми ТГ «Пермский край»

Пермские компании представляют свои разработки на XIII международной индустриальной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе губернатора Прикамья, регион «презентует свой промышленный потенциал и использует форум для расширения связей и поиска новых рынков сбыта для компаний края». На стенде Пермского края посетителей встречает модель Уральской царь-пушки. «Одним из атрибутов стала модель Уральской (пермской) царь-пушки. Она была произведена в 19 веке на „Мотовилихинских заводах“. Похожая модель Пермской царь-пушки была выставлена перед павильоном России на Всемирной выставке в Вене в 1873 году», — сообщается в telegram-канале «Пермский край». Судя по фото, на стенде представлен и велосипед «Кама», производство которого возобновили к 300-летию Перми. Всего на объединенном стенде Пермского края свою продукцию представили 15 компаний региона. URA.RU следит и рассказывает о происходящем на выставке «Иннопром» в онлайн-трансляции.