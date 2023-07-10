Пермские компании представляют свои разработки на XIII международной индустриальной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе губернатора Прикамья, регион «презентует свой промышленный потенциал и использует форум для расширения связей и поиска новых рынков сбыта для компаний края». На стенде Пермского края посетителей встречает модель Уральской царь-пушки.
«Одним из атрибутов стала модель Уральской (пермской) царь-пушки. Она была произведена в 19 веке на „Мотовилихинских заводах“. Похожая модель Пермской царь-пушки была выставлена перед павильоном России на Всемирной выставке в Вене в 1873 году», — сообщается в telegram-канале «Пермский край». Судя по фото, на стенде представлен и велосипед «Кама», производство которого возобновили к 300-летию Перми.
Всего на объединенном стенде Пермского края свою продукцию представили 15 компаний региона. URA.RU следит и рассказывает о происходящем на выставке «Иннопром» в онлайн-трансляции.
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