Пермь на выставку «Иннопром» привезла модель Уральской царь-пушки. Фото

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Пресс-показ стендов ИННОПРОМ. Екатеринбург, пермский край, иннопром 2023
На стенде Пермского края представлено 15 компаний Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Пермские компании представляют свои разработки на XIII международной индустриальной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе губернатора Прикамья, регион «презентует свой промышленный потенциал и использует форум для расширения связей и поиска новых рынков сбыта для компаний края». На стенде Пермского края посетителей встречает модель Уральской царь-пушки.

«Одним из атрибутов стала модель Уральской (пермской) царь-пушки. Она была произведена в 19 веке на „Мотовилихинских заводах“. Похожая модель Пермской царь-пушки была выставлена перед павильоном России на Всемирной выставке в Вене в 1873 году», — сообщается в telegram-канале «Пермский край». Судя по фото, на стенде представлен и велосипед «Кама», производство которого возобновили к 300-летию Перми.

Всего на объединенном стенде Пермского края свою продукцию представили 15 компаний региона. URA.RU следит и рассказывает о происходящем на выставке «Иннопром» в онлайн-трансляции.

иннопром
Модель Царь-пушки от «Мотовилихинских заводов»
иннопром
Велосипед «Кама» начали вновь производить к 300-летию Перми

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Пермские компании представляют свои разработки на XIII международной индустриальной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе губернатора Прикамья, регион «презентует свой промышленный потенциал и использует форум для расширения связей и поиска новых рынков сбыта для компаний края». На стенде Пермского края посетителей встречает модель Уральской царь-пушки. «Одним из атрибутов стала модель Уральской (пермской) царь-пушки. Она была произведена в 19 веке на „Мотовилихинских заводах“. Похожая модель Пермской царь-пушки была выставлена перед павильоном России на Всемирной выставке в Вене в 1873 году», — сообщается в telegram-канале «Пермский край». Судя по фото, на стенде представлен и велосипед «Кама», производство которого возобновили к 300-летию Перми. Всего на объединенном стенде Пермского края свою продукцию представили 15 компаний региона. URA.RU следит и рассказывает о происходящем на выставке «Иннопром» в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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