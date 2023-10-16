Тюменцы массово жалуются друг на друга в полицию

17 октября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

В 2023 году тюменские автолюбители 4500 раз жаловались в ГИБДД на поведение других водителей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские автолюбители стали чаще жаловаться в Госавтоинспекцию на поведение других водителей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию об этом косвенно подтвердили в областном управлении ГИБДД по Тюменской области. «По сравнению с прошлым годом, количество жалоб в ГИБДД значительно выросло. Чаще всего бдительные тюменцы жалуются на опасную езду и нарушение скоростного режима. К тому же, многие тюменские водители нарушают очередность проезда перекрестков. Например, проезжают их на красный свет светофора», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области URA.RU сообщили, что за 10 месяцев 2023 года в ведомство поступило 4500 жалоб на поведение водителей. «По данным на сегодняшний день, в тюменскую Госавтоинспекцию поступило 4500 сообщений о нарушении КоАП в области правил дорожного движения. По каждому четвертому сигналу водители были наказаны. 804 обращения не были удовлетворены из-за нарушения сроков подачи заявлений», — пояснили агентству в УГИБДД по Тюменской области. В областной Госавтоинспекции добавили, что часто нарушителям ПДД удается избежать наказания из-за слабой доказательной базы. Например, если заявитель не может предоставить данные о месте и времени совершенного нарушения, либо не приходит в ГИБДД для опроса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские автолюбители стали чаще жаловаться в Госавтоинспекцию на поведение других водителей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию об этом косвенно подтвердили в областном управлении ГИБДД по Тюменской области. «По сравнению с прошлым годом, количество жалоб в ГИБДД значительно выросло. Чаще всего бдительные тюменцы жалуются на опасную езду и нарушение скоростного режима. К тому же, многие тюменские водители нарушают очередность проезда перекрестков. Например, проезжают их на красный свет светофора», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области URA.RU сообщили, что за 10 месяцев 2023 года в ведомство поступило 4500 жалоб на поведение водителей. «По данным на сегодняшний день, в тюменскую Госавтоинспекцию поступило 4500 сообщений о нарушении КоАП в области правил дорожного движения. По каждому четвертому сигналу водители были наказаны. 804 обращения не были удовлетворены из-за нарушения сроков подачи заявлений», — пояснили агентству в УГИБДД по Тюменской области. В областной Госавтоинспекции добавили, что часто нарушителям ПДД удается избежать наказания из-за слабой доказательной базы. Например, если заявитель не может предоставить данные о месте и времени совершенного нарушения, либо не приходит в ГИБДД для опроса.