Мэрия Шадринска назвала причины, почему срывается запуск отопления

Запуск отопления в Шадринске срывается из-за ряда собственников без управления

17 октября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

В мэрии Шадринска назвали причины, почему затягивается запуск отопления в некоторых домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Шадринска (Курганская область) заявили, что запуск отопления в некоторых квартирах затягивается из-за того, что ряд собственников в домах, где нет управления, проигнорировал просьбы и предупреждения о подготовке систем отопления. Об этом на аппаратном совещании мэру города доложил заместитель руководителя Комитета по строительству и архитектуре (КСиА) администрации Шадринска Александр Вавилов. «Хуже всех ежегодно ситуация там, где нет управления или непосредственное управление. Жители лишь трети таких домов за свой счет заблаговременно провели опрессовку и промывку систем отопления. Остальные — с холодными батареями. Из-за того, что ряд собственников квартир проигнорировал просьбы и предупреждения, общий процент готовности жилого фонда в Шадринске к зиме составляет 67%», — сообщается в telegram-канале мэрии. По словам руководителя КСиА отопление в Шадринске на 100% запущено в объектах соцсферы. В домах, находящихся под контролем управкомпаний, также полностью готовы к зиме, за исключением пяти объектов, где после запуска тепла устраняются порывы. Жилые дома, которые обслуживают ЖСК, ТСЖ и ТСН готовы на 83%. Также Вавилов отметил, что к отопительному сезону в городе было заменено 2600 метров трубопроводов тепловых сетей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Шадринска (Курганская область) заявили, что запуск отопления в некоторых квартирах затягивается из-за того, что ряд собственников в домах, где нет управления, проигнорировал просьбы и предупреждения о подготовке систем отопления. Об этом на аппаратном совещании мэру города доложил заместитель руководителя Комитета по строительству и архитектуре (КСиА) администрации Шадринска Александр Вавилов. «Хуже всех ежегодно ситуация там, где нет управления или непосредственное управление. Жители лишь трети таких домов за свой счет заблаговременно провели опрессовку и промывку систем отопления. Остальные — с холодными батареями. Из-за того, что ряд собственников квартир проигнорировал просьбы и предупреждения, общий процент готовности жилого фонда в Шадринске к зиме составляет 67%», — сообщается в telegram-канале мэрии. По словам руководителя КСиА отопление в Шадринске на 100% запущено в объектах соцсферы. В домах, находящихся под контролем управкомпаний, также полностью готовы к зиме, за исключением пяти объектов, где после запуска тепла устраняются порывы. Жилые дома, которые обслуживают ЖСК, ТСЖ и ТСН готовы на 83%. Также Вавилов отметил, что к отопительному сезону в городе было заменено 2600 метров трубопроводов тепловых сетей.