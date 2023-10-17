Мэрия Шадринска назвала причины, почему срывается запуск отопления

Запуск отопления в Шадринске срывается из-за ряда собственников без управления
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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
В мэрии Шадринска назвали причины, почему затягивается запуск отопления в некоторых домах Фото:

Администрация Шадринска (Курганская область) заявили, что запуск отопления в некоторых квартирах затягивается из-за того, что ряд собственников в домах, где нет управления, проигнорировал просьбы и предупреждения о подготовке систем отопления. Об этом на аппаратном совещании мэру города доложил заместитель руководителя Комитета по строительству и архитектуре (КСиА) администрации Шадринска Александр Вавилов.

«Хуже всех ежегодно ситуация там, где нет управления или непосредственное управление. Жители лишь трети таких домов за свой счет заблаговременно провели опрессовку и промывку систем отопления. Остальные — с холодными батареями. Из-за того, что ряд собственников квартир проигнорировал просьбы и предупреждения, общий процент готовности жилого фонда в Шадринске к зиме составляет 67%», — сообщается в telegram-канале мэрии.

По словам руководителя КСиА отопление в Шадринске на 100% запущено в объектах соцсферы. В домах, находящихся под контролем управкомпаний, также полностью готовы к зиме, за исключением пяти объектов, где после запуска тепла устраняются порывы. Жилые дома, которые обслуживают ЖСК, ТСЖ и ТСН готовы на 83%. Также Вавилов отметил, что к отопительному сезону в городе было заменено 2600 метров трубопроводов тепловых сетей.

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Администрация Шадринска (Курганская область) заявили, что запуск отопления в некоторых квартирах затягивается из-за того, что ряд собственников в домах, где нет управления, проигнорировал просьбы и предупреждения о подготовке систем отопления. Об этом на аппаратном совещании мэру города доложил заместитель руководителя Комитета по строительству и архитектуре (КСиА) администрации Шадринска Александр Вавилов. «Хуже всех ежегодно ситуация там, где нет управления или непосредственное управление. Жители лишь трети таких домов за свой счет заблаговременно провели опрессовку и промывку систем отопления. Остальные — с холодными батареями. Из-за того, что ряд собственников квартир проигнорировал просьбы и предупреждения, общий процент готовности жилого фонда в Шадринске к зиме составляет 67%», — сообщается в telegram-канале мэрии. По словам руководителя КСиА отопление в Шадринске на 100% запущено в объектах соцсферы. В домах, находящихся под контролем управкомпаний, также полностью готовы к зиме, за исключением пяти объектов, где после запуска тепла устраняются порывы. Жилые дома, которые обслуживают ЖСК, ТСЖ и ТСН готовы на 83%. Также Вавилов отметил, что к отопительному сезону в городе было заменено 2600 метров трубопроводов тепловых сетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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