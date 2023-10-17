На «Курганмашзаводе» назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

На «Курганмашзаводе» ищут водителей-испытателей на зарплату в 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
На КМЗ набирают водителей-испытателей и сварщиков Фото:

На оборонном предприятии «Курганмашзавод», производящем боевые машины БМП-3 и БМД-4М, требуются сварщики и водители испытатели на зарплату от 120 до 150 тысяч рублей. Список высокооплачиваемых вакансий опубликован в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, высокие зарплаты! ПАО „Курганмашзавод“ приглашает на работу: водителей-испытателей на заработную плату 150 000 рублей, сварщиков на полуавтоматах (140 000 рублей), сварщиков ручной сварки (120 000 рублей)», — говорится в объявлении. Также на работу готовы принять формовщиков и плавильщиков металла и сплавов. Сотрудникам готовы платить до 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что для помощи оборонным заводам с кадрами губернатором региона Вадимом Шумковым была выстроена работа учебных заведений и предприятий ОПК. Со слов главы региона, данную сферу власти будут дополнительно финансировать. В частности, перед властями стоит задача обучить и поставить тысячи людей заводы. Также губернатор Вадим Шумков заявлял, что по данным правительства РФ Курганская область вошла в пятерку по кадрам на оборонных предприятиях.

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На оборонном предприятии «Курганмашзавод», производящем боевые машины БМП-3 и БМД-4М, требуются сварщики и водители испытатели на зарплату от 120 до 150 тысяч рублей. Список высокооплачиваемых вакансий опубликован в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Внимание, высокие зарплаты! ПАО „Курганмашзавод“ приглашает на работу: водителей-испытателей на заработную плату 150 000 рублей, сварщиков на полуавтоматах (140 000 рублей), сварщиков ручной сварки (120 000 рублей)», — говорится в объявлении. Также на работу готовы принять формовщиков и плавильщиков металла и сплавов. Сотрудникам готовы платить до 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что для помощи оборонным заводам с кадрами губернатором региона Вадимом Шумковым была выстроена работа учебных заведений и предприятий ОПК. Со слов главы региона, данную сферу власти будут дополнительно финансировать. В частности, перед властями стоит задача обучить и поставить тысячи людей заводы. Также губернатор Вадим Шумков заявлял, что по данным правительства РФ Курганская область вошла в пятерку по кадрам на оборонных предприятиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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