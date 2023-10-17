В Минздраве подтвердили гибель людей в ДТП в Екатеринбурге

В Минздраве подтвердили гибель двух человек в ДТП
В ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской, произошедшем вечером 17 октября, погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
«Два человека погибли на месте до приезда скорой. Один пострадавший доставлен в 23 ЦГБ с легкой травмой, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в официальном telegram-канале регионального Минздрава.
В Екатеринбурге водитель сбил насмерть двух человек на остановке улицы Машиностроителей. По данным ГИБДД, управлял автомобилем 79-летний мужчина.
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