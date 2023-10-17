В Минздраве подтвердили гибель людей в ДТП в Екатеринбурге

Свердловский Минздрав: в ДТП на Машиностроителей погибли два человека
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
В Минздраве подтвердили гибель двух человек в ДТП Фото:

В ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской, произошедшем вечером 17 октября, погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Два человека погибли на месте до приезда скорой. Один пострадавший доставлен в 23 ЦГБ с легкой травмой, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в официальном telegram-канале регионального Минздрава.

В Екатеринбурге водитель сбил насмерть двух человек на остановке улицы Машиностроителей. По данным ГИБДД, управлял автомобилем 79-летний мужчина.

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В ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской, произошедшем вечером 17 октября, погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «Два человека погибли на месте до приезда скорой. Один пострадавший доставлен в 23 ЦГБ с легкой травмой, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в официальном telegram-канале регионального Минздрава. В Екатеринбурге водитель сбил насмерть двух человек на остановке улицы Машиностроителей. По данным ГИБДД, управлял автомобилем 79-летний мужчина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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