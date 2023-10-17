Мировое сообщество обрушилось с критикой на Израиль за удар по больнице в Газе

США обратились к Израилю с призывом соблюдать законы войны при проведении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ответ на информацию об уничтожении больницу в Газе.
«Министр обороны США Ллойд Остин находится на постоянной связи с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Остин подчеркивает, что в этом конфликте закон войны должен соблюдаться», — сообщила журналистам Сингх.
Нарушением норм международного права назвал удар по больнице в секторе Газа премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Новости, поступающие из Газы, ужасают и абсолютно неприемлемы», — приводят РИА Новости слова Трюдо.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал разрушение израильскими военными больницы в секторе Газа «последним примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей». Результатом удара Израиля по больнице стала гибель 500 мирных жителей.
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