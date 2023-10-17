17 октября 2023

Мировое сообщество обрушилось с критикой на Израиль за удар по больнице в Газе

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Авиаудар по больнице Врачи без границ Кундуз Афганистан, афганистан, врачи без границ, msf, больница
В больнице погибли 500 человек (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США обратились к Израилю с призывом соблюдать законы войны при проведении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ответ на информацию об уничтожении больницу в Газе.

«Министр обороны США Ллойд Остин находится на постоянной связи с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Остин подчеркивает, что в этом конфликте закон войны должен соблюдаться», — сообщила журналистам Сингх.

Нарушением норм международного права назвал удар по больнице в секторе Газа премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Новости, поступающие из Газы, ужасают и абсолютно неприемлемы», — приводят РИА Новости слова Трюдо.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал разрушение израильскими военными больницы в секторе Газа «последним примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей». Результатом удара Израиля по больнице стала гибель 500 мирных жителей.

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США обратились к Израилю с призывом соблюдать законы войны при проведении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ответ на информацию об уничтожении больницу в Газе. «Министр обороны США Ллойд Остин находится на постоянной связи с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Остин подчеркивает, что в этом конфликте закон войны должен соблюдаться», — сообщила журналистам Сингх. Нарушением норм международного права назвал удар по больнице в секторе Газа премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Новости, поступающие из Газы, ужасают и абсолютно неприемлемы», — приводят РИА Новости слова Трюдо. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал разрушение израильскими военными больницы в секторе Газа «последним примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей». Результатом удара Израиля по больнице стала гибель 500 мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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