17 октября 2023

Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе

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Организация взяла на себя ответственность за убийство болельщиков в Швеции Фото:

Террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Брюсселе, во время которого погибли два гражданина Швеции. Об этом сообщило издание Reuters.

«Во вторник ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе», — написал Reuters со ссылкой на заявление боевиков. Мужчина, подозреваемый в убийстве фанатов из Швеции, был 45-летним тунисцем, которому было отклонено ходатайство о предоставлении убежища, но он продолжил незаконно проживать в Швеции, сообщило издание.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе повысили уровень террористической угрозы после стрельбы на футбольном матче. Во время происшествия погибли два гражданина Швеции. Мужчина, стрелявший в болельщиков, признался, что совершил нападение является членом ИГ. Позже подозреваемый был убит в кафе.

* Террористическая организация, запрещена в России

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Террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Брюсселе, во время которого погибли два гражданина Швеции. Об этом сообщило издание Reuters. «Во вторник ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе», — написал Reuters со ссылкой на заявление боевиков. Мужчина, подозреваемый в убийстве фанатов из Швеции, был 45-летним тунисцем, которому было отклонено ходатайство о предоставлении убежища, но он продолжил незаконно проживать в Швеции, сообщило издание. Ранее сообщалось, что в Брюсселе повысили уровень террористической угрозы после стрельбы на футбольном матче. Во время происшествия погибли два гражданина Швеции. Мужчина, стрелявший в болельщиков, признался, что совершил нападение является членом ИГ. Позже подозреваемый был убит в кафе. * Террористическая организация, запрещена в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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