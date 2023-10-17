Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Брюсселе

18 октября 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

Организация взяла на себя ответственность за убийство болельщиков в Швеции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Брюсселе, во время которого погибли два гражданина Швеции. Об этом сообщило издание Reuters. «Во вторник ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе», — написал Reuters со ссылкой на заявление боевиков. Мужчина, подозреваемый в убийстве фанатов из Швеции, был 45-летним тунисцем, которому было отклонено ходатайство о предоставлении убежища, но он продолжил незаконно проживать в Швеции, сообщило издание. Ранее сообщалось, что в Брюсселе повысили уровень террористической угрозы после стрельбы на футбольном матче. Во время происшествия погибли два гражданина Швеции. Мужчина, стрелявший в болельщиков, признался, что совершил нападение является членом ИГ. Позже подозреваемый был убит в кафе. * Террористическая организация, запрещена в России

Террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Брюсселе, во время которого погибли два гражданина Швеции. Об этом сообщило издание Reuters. «Во вторник ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Брюсселе», — написал Reuters со ссылкой на заявление боевиков. Мужчина, подозреваемый в убийстве фанатов из Швеции, был 45-летним тунисцем, которому было отклонено ходатайство о предоставлении убежища, но он продолжил незаконно проживать в Швеции, сообщило издание. Ранее сообщалось, что в Брюсселе повысили уровень террористической угрозы после стрельбы на футбольном матче. Во время происшествия погибли два гражданина Швеции. Мужчина, стрелявший в болельщиков, признался, что совершил нападение является членом ИГ. Позже подозреваемый был убит в кафе. * Террористическая организация, запрещена в России