17 октября 2023

Большая часть импортного коньяка в РФ не соответствует ГОСТу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация виски в ресторане Panorama ASP. Екатеринбург, виски, бокал, алкоголь, крепкий напиток, коньяк
Чаще всего нарушения встречались у армянских брендов коньяка Фото:

Исследования показали, что из 10 бутылок импортного коньяка только одна соответствует ГОСТу. Данными поделились эксперты Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

«За 2023 год нами было проверено 70 образцов коньяков, поставляемых в Россию из-за рубежа. Как показали результаты исследований, только девять из них соответствуют ГОСТу», — рассказал «Известиям» глава Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции депутат Госдумы Владислав Резник.

Резник отметил, что 36 образцов даже не содержат виноградных спиртов. По 20 видам коньяка ответ ожидается в ближайшее время.

В Институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности рассказали, что чаще всего нарушения встречались у армянских брендов. Также несоответствуют требованиям ГОСТа коньяки молдавского и белорусского производства.

Как правило, производители используют невиноградные спирта, подделывают возраст коньяка. Не добросовестным поставщикам и продавцам грозят штрафы, а также изъятие продукции.

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Исследования показали, что из 10 бутылок импортного коньяка только одна соответствует ГОСТу. Данными поделились эксперты Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. «За 2023 год нами было проверено 70 образцов коньяков, поставляемых в Россию из-за рубежа. Как показали результаты исследований, только девять из них соответствуют ГОСТу», — рассказал «Известиям» глава Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции депутат Госдумы Владислав Резник. Резник отметил, что 36 образцов даже не содержат виноградных спиртов. По 20 видам коньяка ответ ожидается в ближайшее время. В Институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности рассказали, что чаще всего нарушения встречались у армянских брендов. Также несоответствуют требованиям ГОСТа коньяки молдавского и белорусского производства. Как правило, производители используют невиноградные спирта, подделывают возраст коньяка. Не добросовестным поставщикам и продавцам грозят штрафы, а также изъятие продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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