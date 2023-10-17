Большая часть импортного коньяка в РФ не соответствует ГОСТу

18 октября 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Чаще всего нарушения встречались у армянских брендов коньяка Фото: Александр Мамаев © URA.RU Исследования показали, что из 10 бутылок импортного коньяка только одна соответствует ГОСТу. Данными поделились эксперты Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. «За 2023 год нами было проверено 70 образцов коньяков, поставляемых в Россию из-за рубежа. Как показали результаты исследований, только девять из них соответствуют ГОСТу», — рассказал «Известиям» глава Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции депутат Госдумы Владислав Резник. Резник отметил, что 36 образцов даже не содержат виноградных спиртов. По 20 видам коньяка ответ ожидается в ближайшее время. В Институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности рассказали, что чаще всего нарушения встречались у армянских брендов. Также несоответствуют требованиям ГОСТа коньяки молдавского и белорусского производства. Как правило, производители используют невиноградные спирта, подделывают возраст коньяка. Не добросовестным поставщикам и продавцам грозят штрафы, а также изъятие продукции.

Исследования показали, что из 10 бутылок импортного коньяка только одна соответствует ГОСТу. Данными поделились эксперты Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. «За 2023 год нами было проверено 70 образцов коньяков, поставляемых в Россию из-за рубежа. Как показали результаты исследований, только девять из них соответствуют ГОСТу», — рассказал «Известиям» глава Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции депутат Госдумы Владислав Резник. Резник отметил, что 36 образцов даже не содержат виноградных спиртов. По 20 видам коньяка ответ ожидается в ближайшее время. В Институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности рассказали, что чаще всего нарушения встречались у армянских брендов. Также несоответствуют требованиям ГОСТа коньяки молдавского и белорусского производства. Как правило, производители используют невиноградные спирта, подделывают возраст коньяка. Не добросовестным поставщикам и продавцам грозят штрафы, а также изъятие продукции.