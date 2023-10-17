17 октября 2023

«Ведомости»: фонд благосостояния РФ рискует истощиться через 2-3 года

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Истощение ФНБ к серьезным последствиям не приведет, считают эксперты Фото:

В случае ухудшения ситуации в мировой экономике фонд национального благосостояния (ФНБ) будет исчерпан в ближайшие два — три года. К таким оценкам пришли эксперты.

«Прогнозируемая сумма ликвидных средств в 3,5% ВВП — это бюджетная цена одного достаточно крупного кризиса с падением внешнего спроса и, соответственно, стоимости экспорта», — рассказал «Ведомостям» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. При этом, если в мировой экономике сохранится относительно стабильная обстановка, то объем ФНБ в обозримом будущем принципиально не изменится.

Эксперты отмечают, что даже в случае реализации неблагоприятного прогноза, истощение ФНБ к серьезным последствиям не приведет. Напротив, «ФНБ перестал быть копилкой — скорее это чан с ликвидными ресурсами, куда постоянно подливаются излишки нефтегазовых доходов и откуда отливаются средства на те же инфраструктурные проекты», подчеркнул главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

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В случае ухудшения ситуации в мировой экономике фонд национального благосостояния (ФНБ) будет исчерпан в ближайшие два — три года. К таким оценкам пришли эксперты. «Прогнозируемая сумма ликвидных средств в 3,5% ВВП — это бюджетная цена одного достаточно крупного кризиса с падением внешнего спроса и, соответственно, стоимости экспорта», — рассказал «Ведомостям» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. При этом, если в мировой экономике сохранится относительно стабильная обстановка, то объем ФНБ в обозримом будущем принципиально не изменится. Эксперты отмечают, что даже в случае реализации неблагоприятного прогноза, истощение ФНБ к серьезным последствиям не приведет. Напротив, «ФНБ перестал быть копилкой — скорее это чан с ликвидными ресурсами, куда постоянно подливаются излишки нефтегазовых доходов и откуда отливаются средства на те же инфраструктурные проекты», подчеркнул главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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