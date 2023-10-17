«Ведомости»: фонд благосостояния РФ рискует истощиться через 2-3 года

18 октября 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Истощение ФНБ к серьезным последствиям не приведет, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU В случае ухудшения ситуации в мировой экономике фонд национального благосостояния (ФНБ) будет исчерпан в ближайшие два — три года. К таким оценкам пришли эксперты. «Прогнозируемая сумма ликвидных средств в 3,5% ВВП — это бюджетная цена одного достаточно крупного кризиса с падением внешнего спроса и, соответственно, стоимости экспорта», — рассказал «Ведомостям» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. При этом, если в мировой экономике сохранится относительно стабильная обстановка, то объем ФНБ в обозримом будущем принципиально не изменится. Эксперты отмечают, что даже в случае реализации неблагоприятного прогноза, истощение ФНБ к серьезным последствиям не приведет. Напротив, «ФНБ перестал быть копилкой — скорее это чан с ликвидными ресурсами, куда постоянно подливаются излишки нефтегазовых доходов и откуда отливаются средства на те же инфраструктурные проекты», подчеркнул главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

В случае ухудшения ситуации в мировой экономике фонд национального благосостояния (ФНБ) будет исчерпан в ближайшие два — три года. К таким оценкам пришли эксперты. «Прогнозируемая сумма ликвидных средств в 3,5% ВВП — это бюджетная цена одного достаточно крупного кризиса с падением внешнего спроса и, соответственно, стоимости экспорта», — рассказал «Ведомостям» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. При этом, если в мировой экономике сохранится относительно стабильная обстановка, то объем ФНБ в обозримом будущем принципиально не изменится. Эксперты отмечают, что даже в случае реализации неблагоприятного прогноза, истощение ФНБ к серьезным последствиям не приведет. Напротив, «ФНБ перестал быть копилкой — скорее это чан с ликвидными ресурсами, куда постоянно подливаются излишки нефтегазовых доходов и откуда отливаются средства на те же инфраструктурные проекты», подчеркнул главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.