Пермский завод увеличил производство автоприцепов благодаря нацпроекту

18 октября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Оптимизация позволило увеличить производства на 25% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания «Стройсервис» из Чусового (Пермский край) смогла увеличить производство прицепов-шасси на четверть за полгода благодаря нацпроекту «Производительность труда». Предприятию помогли оптимизировать и увеличить производство специалисты из краевого центра компетенций, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Реализация плана мероприятий позволила увеличить выработку на 25%, сократить время протекания процесса на 86%, а запасы в потоке — на 10%. Успешный опыт пилотного потока уже тиражируется на участке покраски прицепной техники компании», — говорится на сайте. Также компания кроме прицепов производит блочно-модульные здания и занимается металлобработкой. Рабочая группа предприятия вместе со специалистами центра в процессе оптимизации выявили ряд проблем на предприятии, в том числе потерю времени на поиск деталей, наличие излишек материала с незавершенного производства, отсутствие изготовленных деталей, ожидание их изготовления во время рабочей смены и отсутствие порядка изготовления деталей. Для решения проблем специалисты ввели на производстве адресное хранение, визуализацию места расположения деталей, разработали стандарт сборки деталей, комплектующих и самого прицепа, стандартизировали время на сварку машкомплектов. По словам директора предприятия Станиславы Кудряшовой, компания смогла добиться не только увеличения прибыли и снижения расходов, но также и изменения корпоративной культуры. Как отмечал губернатор края Дмитрий Махонин, повышение производительности труда в регионе создает условия для повышение реальных доходов пермяков и отражается на социально-экономической стороне Прикамья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Стройсервис» из Чусового (Пермский край) смогла увеличить производство прицепов-шасси на четверть за полгода благодаря нацпроекту «Производительность труда». Предприятию помогли оптимизировать и увеличить производство специалисты из краевого центра компетенций, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Реализация плана мероприятий позволила увеличить выработку на 25%, сократить время протекания процесса на 86%, а запасы в потоке — на 10%. Успешный опыт пилотного потока уже тиражируется на участке покраски прицепной техники компании», — говорится на сайте. Также компания кроме прицепов производит блочно-модульные здания и занимается металлобработкой. Рабочая группа предприятия вместе со специалистами центра в процессе оптимизации выявили ряд проблем на предприятии, в том числе потерю времени на поиск деталей, наличие излишек материала с незавершенного производства, отсутствие изготовленных деталей, ожидание их изготовления во время рабочей смены и отсутствие порядка изготовления деталей. Для решения проблем специалисты ввели на производстве адресное хранение, визуализацию места расположения деталей, разработали стандарт сборки деталей, комплектующих и самого прицепа, стандартизировали время на сварку машкомплектов. По словам директора предприятия Станиславы Кудряшовой, компания смогла добиться не только увеличения прибыли и снижения расходов, но также и изменения корпоративной культуры. Как отмечал губернатор края Дмитрий Махонин, повышение производительности труда в регионе создает условия для повышение реальных доходов пермяков и отражается на социально-экономической стороне Прикамья.