17 октября 2023

Пермский завод увеличил производство автоприцепов благодаря нацпроекту

© Служба новостей «URA.RU»
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Оптимизация позволило увеличить производства на 25% Фото:

Компания «Стройсервис» из Чусового (Пермский край) смогла увеличить производство прицепов-шасси на четверть за полгода благодаря нацпроекту «Производительность труда». Предприятию помогли оптимизировать и увеличить производство специалисты из краевого центра компетенций, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Реализация плана мероприятий позволила увеличить выработку на 25%, сократить время протекания процесса на 86%, а запасы в потоке — на 10%. Успешный опыт пилотного потока уже тиражируется на участке покраски прицепной техники компании», — говорится на сайте. Также компания кроме прицепов производит блочно-модульные здания и занимается металлобработкой.

Рабочая группа предприятия вместе со специалистами центра в процессе оптимизации выявили ряд проблем на предприятии, в том числе потерю времени на поиск деталей, наличие излишек материала с незавершенного производства, отсутствие изготовленных деталей, ожидание их изготовления во время рабочей смены и отсутствие порядка изготовления деталей. Для решения проблем специалисты ввели на производстве адресное хранение, визуализацию места расположения деталей, разработали стандарт сборки деталей, комплектующих и самого прицепа, стандартизировали время на сварку машкомплектов.

По словам директора предприятия Станиславы Кудряшовой, компания смогла добиться не только увеличения прибыли и снижения расходов, но также и изменения корпоративной культуры. Как отмечал губернатор края Дмитрий Махонин, повышение производительности труда в регионе создает условия для повышение реальных доходов пермяков и отражается на социально-экономической стороне Прикамья.

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Компания «Стройсервис» из Чусового (Пермский край) смогла увеличить производство прицепов-шасси на четверть за полгода благодаря нацпроекту «Производительность труда». Предприятию помогли оптимизировать и увеличить производство специалисты из краевого центра компетенций, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Реализация плана мероприятий позволила увеличить выработку на 25%, сократить время протекания процесса на 86%, а запасы в потоке — на 10%. Успешный опыт пилотного потока уже тиражируется на участке покраски прицепной техники компании», — говорится на сайте. Также компания кроме прицепов производит блочно-модульные здания и занимается металлобработкой. Рабочая группа предприятия вместе со специалистами центра в процессе оптимизации выявили ряд проблем на предприятии, в том числе потерю времени на поиск деталей, наличие излишек материала с незавершенного производства, отсутствие изготовленных деталей, ожидание их изготовления во время рабочей смены и отсутствие порядка изготовления деталей. Для решения проблем специалисты ввели на производстве адресное хранение, визуализацию места расположения деталей, разработали стандарт сборки деталей, комплектующих и самого прицепа, стандартизировали время на сварку машкомплектов. По словам директора предприятия Станиславы Кудряшовой, компания смогла добиться не только увеличения прибыли и снижения расходов, но также и изменения корпоративной культуры. Как отмечал губернатор края Дмитрий Махонин, повышение производительности труда в регионе создает условия для повышение реальных доходов пермяков и отражается на социально-экономической стороне Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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