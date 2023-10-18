Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке и на территории сектора Газа в частности. Об этом глава международной организации написал у себя в соцсети X.
«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы облегчить страдания огромного количества людей», — заявил Антониу Гутерриш. По его словам, судьба всего ближневосточного региона «висит на волоске».
Военные столкновения Израиля и палестинских боевиков движения ХАМАС начались 7 октября. С тех пор вооруженный конфликт унес тысячи жизней не только военных, но и мирных жителей. Накануне независимая комиссия ООН прировняла «несоразмерные удары» Израиля по сектору Газа к военным преступлениям, передает RT. Однако в организации также признали преступными атаки палестинских вооруженных формирований на территорию еврейского государства.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.