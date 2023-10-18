Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа

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Европейские политики. stock, stock, Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш заявил, что весь Ближний Восток «висит на волоске» из-за конфликта Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке и на территории сектора Газа в частности. Об этом глава международной организации написал у себя в соцсети X.

«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы облегчить страдания огромного количества людей», — заявил Антониу Гутерриш. По его словам, судьба всего ближневосточного региона «висит на волоске».

Военные столкновения Израиля и палестинских боевиков движения ХАМАС начались 7 октября. С тех пор вооруженный конфликт унес тысячи жизней не только военных, но и мирных жителей. Накануне независимая комиссия ООН прировняла «несоразмерные удары» Израиля по сектору Газа к военным преступлениям, передает RT. Однако в организации также признали преступными атаки палестинских вооруженных формирований на территорию еврейского государства.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке и на территории сектора Газа в частности. Об этом глава международной организации написал у себя в соцсети X. «Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы облегчить страдания огромного количества людей», — заявил Антониу Гутерриш. По его словам, судьба всего ближневосточного региона «висит на волоске». Военные столкновения Израиля и палестинских боевиков движения ХАМАС начались 7 октября. С тех пор вооруженный конфликт унес тысячи жизней не только военных, но и мирных жителей. Накануне независимая комиссия ООН прировняла «несоразмерные удары» Израиля по сектору Газа к военным преступлениям, передает RT. Однако в организации также признали преступными атаки палестинских вооруженных формирований на территорию еврейского государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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