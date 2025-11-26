Ушаков рассказал, получала ли Россия мирный план Трампа

Мирный план теперь может состоять не из 28 пунктов, а из 19 или 22 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Москва видела мирный план США по урегулированию конфликта на Украине. Однако официального документа еще Кремль не получил, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы его видели, нам его передали», — рассказал Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину. По словам помощника российского лидера, план был получен по неофициальным каналам, а обсуждений еще не было. Он подчеркнул, что ряд пунктов требует серьезного анализа.