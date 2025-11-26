Ушаков рассказал, получала ли Россия мирный план Трампа
Мирный план теперь может состоять не из 28 пунктов, а из 19 или 22
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Москва видела мирный план США по урегулированию конфликта на Украине. Однако официального документа еще Кремль не получил, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«Мы его видели, нам его передали», — рассказал Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину. По словам помощника российского лидера, план был получен по неофициальным каналам, а обсуждений еще не было. Он подчеркнул, что ряд пунктов требует серьезного анализа.
Изначально было известно, что план состоит из 28 пунктов. Однако администрация президента США Дональда Трампа позже сократила этот список до 22. При этом газета The Washington Post сообщает о еще большем сокращении — до 19 пунктов, отмечая, что Вашингтон продолжает отдавать приоритет собственным разработкам перед альтернативными европейскими предложениями. Как сейчас выглядит американский мирный план — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
