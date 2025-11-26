Путин обратил внимание на установление статуса многодетной семьи
Владимир Путин поручил правительству РФ определить единый подход к определению статуса многодетных семей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть до 1 марта 2026 года вопрос о выработке единых критериев для присвоения статуса многодетной семьи. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопросы <...> об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по месту жительства (пребывания) одного из родителей в случае проживания (регистрации) членов многодетной семьи в разных субъектах Российской Федерации», — следует из документа. Отмечается, что перечень поручений сформирован по итогам совещания с членами правительства 17 сентября.
Ранее на Форуме будущего 2050 уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова высказала предположение о том, что к 2050 году в стране могут пересмотреть критерии определения многодетной семьи. В будущем такой статус могут присваивать семьям с четырьмя или пятью детьми. Мария Львова-Белова объяснила свою позицию тем, что семья с тремя детьми может без труда разместиться в автомобиле и за обеденным столом, тогда как появление каждого последующего ребенка существенно усложняет жизнь родителей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.