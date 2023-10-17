В Перми закрывают «Аптеки от склада»

18 октября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

На сайте аптеки написано, что работают только шесть пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми массово закрывают «Аптеки от склада». По данным справочника «2ГИС», уже закрыто 13 точек из 72. На сайте аптеки размещена другая информация. Там сказано, что работают только шесть пунктов. Причиной закрытия аптечных точек стала ликвидация компании «Годовалов», которой принадлежит сеть. «Компания „Годовалов“, развивающая эту аптечную сеть, в октябре объявила о начале своей ликвидации — после 17 лет на рынке», — сообщает 59.ru. Уточняется, что во втором квартале 2023 года у компании накопились долги перед кредиторами. В связи с этим компанию попросили признать банкротом. Проблемы у компании начались в 2022 году, когда ФНС проверила «Аптеки от склада» и начислила штрафы за несколько предыдущих лет. По мнению сотрудников налоговой службы, компания создавала отдельные юридические лица, чтобы использовать специальные налоговые режимы. Но в сентябре 2023 года руководству компании удалось доказать, что это нормальная практика, и штрафы отменили.

В Перми массово закрывают «Аптеки от склада». По данным справочника «2ГИС», уже закрыто 13 точек из 72. На сайте аптеки размещена другая информация. Там сказано, что работают только шесть пунктов. Причиной закрытия аптечных точек стала ликвидация компании «Годовалов», которой принадлежит сеть. «Компания „Годовалов“, развивающая эту аптечную сеть, в октябре объявила о начале своей ликвидации — после 17 лет на рынке», — сообщает 59.ru. Уточняется, что во втором квартале 2023 года у компании накопились долги перед кредиторами. В связи с этим компанию попросили признать банкротом. Проблемы у компании начались в 2022 году, когда ФНС проверила «Аптеки от склада» и начислила штрафы за несколько предыдущих лет. По мнению сотрудников налоговой службы, компания создавала отдельные юридические лица, чтобы использовать специальные налоговые режимы. Но в сентябре 2023 года руководству компании удалось доказать, что это нормальная практика, и штрафы отменили.