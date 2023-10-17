Тюменскую школу оштрафовали за неверно составленное расписание уроков

18 октября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

В тюменской школе №68 ученикам ставили в расписание по девять уроков в день Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени оштрафовали заместителя директора МАОУ СОШ №68, в которой ученикам ставили в расписание по девять уроков в день. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. За расписание занятий, составленное с нарушением требований закона, ей придется заплатить штраф 3 тыс. рублей. «Прокуратура округа по итогам проверки возбудила в отношении заместителя директора школы дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей. По результатам его рассмотрения управление Роспотребнадзора по Тюменской области привлекло должностное лицо к административной ответственности и назначило наказание в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре Тюменской области. Там уточнили, что по закону максимально допустимая ежедневная образовательная нагрузка учеников 7-11 классов составляет 7 уроков. При этом, в разговоре с агентством директор МАОУ СОШ №68 Венера Мусина ранее утверждала, что образовательным учреждениям можно ставить в расписание по 8 уроков в день. Она заявила, что это разрешенное СанПиНом количество занятий.

В Тюмени оштрафовали заместителя директора МАОУ СОШ №68, в которой ученикам ставили в расписание по девять уроков в день. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. За расписание занятий, составленное с нарушением требований закона, ей придется заплатить штраф 3 тыс. рублей. «Прокуратура округа по итогам проверки возбудила в отношении заместителя директора школы дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей. По результатам его рассмотрения управление Роспотребнадзора по Тюменской области привлекло должностное лицо к административной ответственности и назначило наказание в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре Тюменской области. Там уточнили, что по закону максимально допустимая ежедневная образовательная нагрузка учеников 7-11 классов составляет 7 уроков. При этом, в разговоре с агентством директор МАОУ СОШ №68 Венера Мусина ранее утверждала, что образовательным учреждениям можно ставить в расписание по 8 уроков в день. Она заявила, что это разрешенное СанПиНом количество занятий.