«Курганмашзавод», производящий БМП-3, ищет учеников слесарей и токарей

На «Курганмашзаводе» набирают учеников слесарей и токарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Оборонное предприятие «Курганмашзавод», производящее бронемашины БМП-3 и БМД-4М, массово набирает на работу учеников слесарей, токарей и операторов станков с ЧПУ. Всего открыто более двухсот вакантных мест. Информация о поиске новых сотрудников размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области.

«На ПАО „Курганмашзавод“ требуются ученики слесарей, операторов станков с ЧПУ, токарей, электросварщиков, машинистов крана. Вакантных мест: 205. Заработная плата от 18 679 рублей», — указано в информации. Также открыты вакансии учеников контролеров, штамповщиков, плавильщиков металла и сплавов.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» назвали вакансии с самыми высокими зарплатами. Водителям-испытателям обещают зарплату в 150 тысяч рублей, а сварщикам на полуавтоматах — 140 тысяч рублей.