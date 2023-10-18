18 октября 2023

На «Курганмашзаводе» массово набирают учеников. Список

«Курганмашзавод», производящий БМП-3, ищет учеников слесарей и токарей
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
На «Курганмашзаводе» набирают учеников слесарей и токарей Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Оборонное предприятие «Курганмашзавод», производящее бронемашины БМП-3 и БМД-4М, массово набирает на работу учеников слесарей, токарей и операторов станков с ЧПУ. Всего открыто более двухсот вакантных мест. Информация о поиске новых сотрудников размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области.

«На ПАО „Курганмашзавод“ требуются ученики слесарей, операторов станков с ЧПУ, токарей, электросварщиков, машинистов крана. Вакантных мест: 205. Заработная плата от 18 679 рублей», — указано в информации. Также открыты вакансии учеников контролеров, штамповщиков, плавильщиков металла и сплавов.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» назвали вакансии с самыми высокими зарплатами. Водителям-испытателям обещают зарплату в 150 тысяч рублей, а сварщикам на полуавтоматах — 140 тысяч рублей.

На «Курганмашзаводе» принимают на работу учеников слесарей, токарей и операторов станков с ЧПУ
На «Курганмашзаводе» принимают на работу учеников слесарей, токарей и операторов станков с ЧПУ

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Оборонное предприятие «Курганмашзавод», производящее бронемашины БМП-3 и БМД-4М, массово набирает на работу учеников слесарей, токарей и операторов станков с ЧПУ. Всего открыто более двухсот вакантных мест. Информация о поиске новых сотрудников размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «На ПАО „Курганмашзавод“ требуются ученики слесарей, операторов станков с ЧПУ, токарей, электросварщиков, машинистов крана. Вакантных мест: 205. Заработная плата от 18 679 рублей», — указано в информации. Также открыты вакансии учеников контролеров, штамповщиков, плавильщиков металла и сплавов. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» назвали вакансии с самыми высокими зарплатами. Водителям-испытателям обещают зарплату в 150 тысяч рублей, а сварщикам на полуавтоматах — 140 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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