Замгенпрокурора Зайцеву пришлось вмешаться в проблемы с отоплением в Кургане

18 октября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев поручил курганской прокуратуре разобраться с отоплением Фото: Пресс-служба управления ГПРФ по УрФО Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев поручил прокурору Курганской области лично проверить информацию о том, что в одном из жилых домов нет отопления. Соответствующая информация появилась на официальном сайте управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. «Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев взял на личный контроль публикации средств массовой информация об отсутствии отопления в жилых домах в Курганской области. По его поручению прокурор региона лично выехал в жилой дом по ул. Станционной в областном центре», — указано на официальном сайте ведомства. Сообщается, что по поручению Зайцева сотрудники курганской прокуратуры проведут совещание. На сайте указано, что перед работниками регионального ведомства поставили задачу восстановить подачу отопления. Между тем, в Генпрокуратуре сообщили, что ситуация с теплоносителем в Шадринске также находится у них на контроле. Ранее URA.RU писало, что курганцы замерзают в доме, которым заинтересовался следком. Жители дома №46, находящегося на улице Станционной в Кургане, пожаловались на холодные батареи в квартирах и отсутствие горячей воды.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев поручил прокурору Курганской области лично проверить информацию о том, что в одном из жилых домов нет отопления. Соответствующая информация появилась на официальном сайте управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. «Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев взял на личный контроль публикации средств массовой информация об отсутствии отопления в жилых домах в Курганской области. По его поручению прокурор региона лично выехал в жилой дом по ул. Станционной в областном центре», — указано на официальном сайте ведомства. Сообщается, что по поручению Зайцева сотрудники курганской прокуратуры проведут совещание. На сайте указано, что перед работниками регионального ведомства поставили задачу восстановить подачу отопления. Между тем, в Генпрокуратуре сообщили, что ситуация с теплоносителем в Шадринске также находится у них на контроле. Ранее URA.RU писало, что курганцы замерзают в доме, которым заинтересовался следком. Жители дома №46, находящегося на улице Станционной в Кургане, пожаловались на холодные батареи в квартирах и отсутствие горячей воды.