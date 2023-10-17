Курганцы замерзают в доме, которым заинтересовался следком

Батареи, после включения отопления, не согревают жителей дома №46 по улице Станционной (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители дома №46 по улице Станционной в Кургане пожаловались на холодные батареи в квартирах и отсутствие горячей воды. На жалобы жителей отреагировало СУ СК России по Курганской области. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«По улице Станционной, в доме 46 перестала течь из крана горячая вода. Позже я обратилась в аварийную службу, чтобы выяснить причину, узнать сроки решения проблемы. Мне рассказали, что в подвальном помещении прорвало трубу, поэтому нет воды. О сроках мне ответили с формулировкой — „возможно, когда включат отопление“», — сообщила читательница.

Также она уточнила, что на момент обращения в аварийную службу отопления не было. «Через некоторое время его включили, но греет слабо. Так было и в прошлом году. Приходится второй год жечь электричество, чтобы не замерзнуть. Без него пыталась жить — заболеваю», — сказала жительница дома. Горячую воду не дали после включения отопления. Кроме того, по словам девушки, оставшаяся в кране холодная вода не имеет достаточного напора для комфортного использования.

Другая жительница дома корреспонденту URA.RU сообщила, что жители обращались к общественной организации «Народный фронт» Курганской области с проблемами дома. Среди них были: затопленный годами подвал, полный износ труб, отсутствие должной подготовки к отопительному сезону (нет опрессовки и изоляции труб). «Раньше мы могли хоть в домашних тапках спуститься в подвал и что-то подкрутить, а сейчас там без сапог делать нечего», — рассказала женщина. В региональном отделении «Народного фронта» корреспонденту сообщили, что проблемами дома заинтересовался Следственный комитет РФ, который поставил задачу СУ СКР по Курганской области разобраться в ситуации. Корреспондент направил запрос в местное следственное управление и в мэрию. На момент публикации администрация и следователи ответа не предоставили.

Ранее URA.RU писало, что глава Кургана обязала управкомпании организовать для горожан горячую линию для приема обращений. Как заявила глава города Ситникова, начать работу горячие линии должны на неделе.