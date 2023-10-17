Махонин рассказал, как пермские пожарные в тяжелых условиях предотвратили ЧП

В Пермском крае выросла площадь лесных пожаров, но 90% потушили в первый день

18 октября 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Противопожарные службы оперативно выявляли и тушили возгорания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае подвели итоги противопожарного сезона-2023. По словам губернатора Дмитрия Махонина, сезон длился дольше обычного, 173 дня (на 20 дней больше, чем в 2022 году). Об этом глава региона заявил на заседании правительства 18 октября, трансляция которого проходила на в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Выросла площадь пожаров, но почти 90% возгораний было устранено в первые сутки. «Это означает, что наши противопожарные службы справились на оценку „хорошо“. Мы смотрели ситуацию в соседних регионах, и хорошо, чтобы смогли помочь с тушением пожаров нашим уважаемым соседям», — отметил Дмитрий Махонин. Во многом, это связано с хорошим оснащением противопожарных служб, четырехуровневой системой мониторинга и развитием системы видеонаблюдения. Министр природных ресурсом Пермского края Дмитрий Беланович добавил, что пожароопасный сезон для Пермского края был одним из самых сложных за последние пять лет. Было зарегистрировано 193 пожара, площадь, пройденная огнем, составила 446 га. В 2023 году ситуация осложнялась погодными условиями: критически низкий уровень осадков, аномальная засуха более 50 дней. «При этом даже в таких условиях на территории края произошло значительно меньше пожаров по сравнению с нашими соседями. В Свердловской области произошло 1117 на площади в 1357 га, в республике Коми было 145 пожаров, но их площадь составила 1351 га», — отметил Беланович. Свердловская область и республика Коми обратились к Пермскому краю за помощью. В тушении трех лесных пожаров в Свердловской области принимали участие 26 парашютистов-десантников из края. Также пермские пожарные помогали с тушением пожара в парке «Таганай». Самыми сложными летом 2023 года, по его словам, были два пожара в Краснокамском и Чердынском округах. В Краснокамске горел торфяник. Аномальная засуха и резкие порывы ветра привели к быстрому распространению огня. Рядом не было источников воды, и пожарные рукава пришло тянуть на три км. В Чердыни был пожар по сухой траве на болоте, здесь ситуация осложнялась труднодоступность местности, поэтому тушение огня производилось малыми силами и минимальным числом техники. Оба возгорания удалось ликвидировать. Все в Пермском крае, по словам Белановича, общий штат пожарных составляет 4275 человек, также есть 1992 единицы техники. Учитывая, что в этом году было задействовано только 2,5 тысячи человек и 562 машины, «созданного резерва для тушения пожаров достаточно». Также эффективно работает система мониторинга и видеонаблюдения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае подвели итоги противопожарного сезона-2023. По словам губернатора Дмитрия Махонина, сезон длился дольше обычного, 173 дня (на 20 дней больше, чем в 2022 году). Об этом глава региона заявил на заседании правительства 18 октября, трансляция которого проходила на в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Выросла площадь пожаров, но почти 90% возгораний было устранено в первые сутки. «Это означает, что наши противопожарные службы справились на оценку „хорошо“. Мы смотрели ситуацию в соседних регионах, и хорошо, чтобы смогли помочь с тушением пожаров нашим уважаемым соседям», — отметил Дмитрий Махонин. Во многом, это связано с хорошим оснащением противопожарных служб, четырехуровневой системой мониторинга и развитием системы видеонаблюдения. Министр природных ресурсом Пермского края Дмитрий Беланович добавил, что пожароопасный сезон для Пермского края был одним из самых сложных за последние пять лет. Было зарегистрировано 193 пожара, площадь, пройденная огнем, составила 446 га. В 2023 году ситуация осложнялась погодными условиями: критически низкий уровень осадков, аномальная засуха более 50 дней. «При этом даже в таких условиях на территории края произошло значительно меньше пожаров по сравнению с нашими соседями. В Свердловской области произошло 1117 на площади в 1357 га, в республике Коми было 145 пожаров, но их площадь составила 1351 га», — отметил Беланович. Свердловская область и республика Коми обратились к Пермскому краю за помощью. В тушении трех лесных пожаров в Свердловской области принимали участие 26 парашютистов-десантников из края. Также пермские пожарные помогали с тушением пожара в парке «Таганай». Самыми сложными летом 2023 года, по его словам, были два пожара в Краснокамском и Чердынском округах. В Краснокамске горел торфяник. Аномальная засуха и резкие порывы ветра привели к быстрому распространению огня. Рядом не было источников воды, и пожарные рукава пришло тянуть на три км. В Чердыни был пожар по сухой траве на болоте, здесь ситуация осложнялась труднодоступность местности, поэтому тушение огня производилось малыми силами и минимальным числом техники. Оба возгорания удалось ликвидировать. Все в Пермском крае, по словам Белановича, общий штат пожарных составляет 4275 человек, также есть 1992 единицы техники. Учитывая, что в этом году было задействовано только 2,5 тысячи человек и 562 машины, «созданного резерва для тушения пожаров достаточно». Также эффективно работает система мониторинга и видеонаблюдения.