17 октября 2023

Полпред УрФО держит обращения граждан на особом контроле

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев отметил о недопустимости халатного обращения и волокиты в отношении обращений граждан Фото:

За 9 месяцев 2023 года в аппарате полпреда УрФО рассмотрели больше восьми тысяч обращений граждан по темам финансов, ЖКХ и СВО. Владимир Якушев держит поступающие обращения на особом контроле. Информация об этом появилась на сайте Полномочного представителя президента России в УрФО.

«За 9 месяцев 2023 года в аппарате полпреда рассмотрели 8 258 обращений граждан. Тематика обращений касалась, как правило, жилищно-коммунальной и социальной сферы, вопросов экономического характера. Чуть менее трети обращений граждан (29,8% от общего числа) касались темы обороны, безопасности и законности. Значительную часть из них составляют заявления участников СВО и их родных», — говорится в сообщении.

Полпред отметил, что во время проведения СВО вопросы о соблюдении обязательств перед бойцами должны рассматриваться особенно тщательно. Якушев акцентировал внимание на том, что защитники рискуют своими жизнями и здоровьем, поэтому волокиты и халатного отношения в отношении обращений допускать нельзя.

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За 9 месяцев 2023 года в аппарате полпреда УрФО рассмотрели больше восьми тысяч обращений граждан по темам финансов, ЖКХ и СВО. Владимир Якушев держит поступающие обращения на особом контроле. Информация об этом появилась на сайте Полномочного представителя президента России в УрФО. «За 9 месяцев 2023 года в аппарате полпреда рассмотрели 8 258 обращений граждан. Тематика обращений касалась, как правило, жилищно-коммунальной и социальной сферы, вопросов экономического характера. Чуть менее трети обращений граждан (29,8% от общего числа) касались темы обороны, безопасности и законности. Значительную часть из них составляют заявления участников СВО и их родных», — говорится в сообщении. Полпред отметил, что во время проведения СВО вопросы о соблюдении обязательств перед бойцами должны рассматриваться особенно тщательно. Якушев акцентировал внимание на том, что защитники рискуют своими жизнями и здоровьем, поэтому волокиты и халатного отношения в отношении обращений допускать нельзя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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