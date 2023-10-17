Полпред УрФО держит обращения граждан на особом контроле

18 октября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил о недопустимости халатного обращения и волокиты в отношении обращений граждан Фото: Илья Московец © URA.RU За 9 месяцев 2023 года в аппарате полпреда УрФО рассмотрели больше восьми тысяч обращений граждан по темам финансов, ЖКХ и СВО. Владимир Якушев держит поступающие обращения на особом контроле. Информация об этом появилась на сайте Полномочного представителя президента России в УрФО. «За 9 месяцев 2023 года в аппарате полпреда рассмотрели 8 258 обращений граждан. Тематика обращений касалась, как правило, жилищно-коммунальной и социальной сферы, вопросов экономического характера. Чуть менее трети обращений граждан (29,8% от общего числа) касались темы обороны, безопасности и законности. Значительную часть из них составляют заявления участников СВО и их родных», — говорится в сообщении. Полпред отметил, что во время проведения СВО вопросы о соблюдении обязательств перед бойцами должны рассматриваться особенно тщательно. Якушев акцентировал внимание на том, что защитники рискуют своими жизнями и здоровьем, поэтому волокиты и халатного отношения в отношении обращений допускать нельзя. Инфографика: официальный сайт полпреда в УрФО [http://uralfo.gov.ru/] Инфографика: официальный сайт полпреда в УрФО [http://uralfo.gov.ru/]

За 9 месяцев 2023 года в аппарате полпреда УрФО рассмотрели больше восьми тысяч обращений граждан по темам финансов, ЖКХ и СВО. Владимир Якушев держит поступающие обращения на особом контроле. Информация об этом появилась на сайте Полномочного представителя президента России в УрФО. «За 9 месяцев 2023 года в аппарате полпреда рассмотрели 8 258 обращений граждан. Тематика обращений касалась, как правило, жилищно-коммунальной и социальной сферы, вопросов экономического характера. Чуть менее трети обращений граждан (29,8% от общего числа) касались темы обороны, безопасности и законности. Значительную часть из них составляют заявления участников СВО и их родных», — говорится в сообщении. Полпред отметил, что во время проведения СВО вопросы о соблюдении обязательств перед бойцами должны рассматриваться особенно тщательно. Якушев акцентировал внимание на том, что защитники рискуют своими жизнями и здоровьем, поэтому волокиты и халатного отношения в отношении обращений допускать нельзя.