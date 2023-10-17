17 октября 2023

Роспотребнадзор ХМАО встревожен ростом заболеваемости коклюшем в регионе

Уровень заболеваемости коклюшем в ХМАО превысил норму в 6 раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Случаи заражения коклюшем в Югре зарегистрированы у детей и взрослых Фото:

В Роспотребнадзоре ХМАО отметили повышение уровня заболеваемости коклюшем среди югорчан в 6,2 раза. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

«Ежегодно в Югре регистрируется от 20 до 180 случаев коклюша. За 9 месяцев текущего года в 13-ти муниципальных образованиях Югры зарегистрировано 8,5 на 100 тыс. населения — это в 6,2 раза больше предыдущего года и на 41,0% выше среднемноголетнего уровня», — сообщается в публикации окружного Управления Роспотребнадзора.

Превышение среднеокружного показателя заболеваемости зарегистрировано в семи муниципалитетах Югры. Самые серьезные всплески болезни, по данным ведомства, отмечены в Ханты-Мансийске, Покачах и Когалыме. Коклюш — детская инфекция, однако в ХМАО зарегистрированы случаи заражения взрослых. Удельный вес заболевших детей — 93,7%, взрослых — 6,3%.

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В Роспотребнадзоре ХМАО отметили повышение уровня заболеваемости коклюшем среди югорчан в 6,2 раза. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. «Ежегодно в Югре регистрируется от 20 до 180 случаев коклюша. За 9 месяцев текущего года в 13-ти муниципальных образованиях Югры зарегистрировано 8,5 на 100 тыс. населения — это в 6,2 раза больше предыдущего года и на 41,0% выше среднемноголетнего уровня», — сообщается в публикации окружного Управления Роспотребнадзора. Превышение среднеокружного показателя заболеваемости зарегистрировано в семи муниципалитетах Югры. Самые серьезные всплески болезни, по данным ведомства, отмечены в Ханты-Мансийске, Покачах и Когалыме. Коклюш — детская инфекция, однако в ХМАО зарегистрированы случаи заражения взрослых. Удельный вес заболевших детей — 93,7%, взрослых — 6,3%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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