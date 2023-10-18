Путин высказался о тайных поставках ракет ATACMS на Украину

Путин: поставка ATACMS на Украину является ошибкой США

18 октября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал поставки ATACMS на Украине ошибкой США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отправка Вашингтоном ракет ATACMS на Украину является ошибкой США, которая не повлияет на ситуацию в зоне спецоперации. Россия сможет эффективно отражать атаки этими боеприпасами, заявил президент РФ Владимир Путин. Так он прокомментировал новость о том, что американская сторона тайно поставила дальнобойные ракеты на Украину. «Россия сможет отражать эти атаки [ракетами ATACMS]. Это очередная ошибка США», — сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24». По словам российского лидера, предоставление ракет Киеву не сможет сильно поменять ситуацию на фронте. Также глава государства подчеркнул, что Вашингтон все больше втягивается в украинский конфликт.

Отправка Вашингтоном ракет ATACMS на Украину является ошибкой США, которая не повлияет на ситуацию в зоне спецоперации. Россия сможет эффективно отражать атаки этими боеприпасами, заявил президент РФ Владимир Путин. Так он прокомментировал новость о том, что американская сторона тайно поставила дальнобойные ракеты на Украину. «Россия сможет отражать эти атаки [ракетами ATACMS]. Это очередная ошибка США», — сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24». По словам российского лидера, предоставление ракет Киеву не сможет сильно поменять ситуацию на фронте. Также глава государства подчеркнул, что Вашингтон все больше втягивается в украинский конфликт.